Legendäre Strategiespiel-Reihe feiert Comeback: Zwei neue Remasters gibt es jetzt

Die Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum von Blizzards beliebtestem Franchise überhaupt sind in vollem Gange. Die Entwicklerinnen und Entwickler haben im Zuge dessen einige Überraschungen für uns parat und eine davon ist der Remaster-Release der ersten beiden Teile seiner legendären Strategiespielreihe Warcraft.

Zwar war man sich vor einigen Jahren noch ganz sicher, dass man den Erstling, der bis heute als Meilenstein für das Unternehmen gilt, und sein gefeiertes Sequel, Warcraft 2, auf keinen Fall neu auflegen wolle. Sprachen damals noch der heutzutage vermutlich ausbleibende Spielspaß der etwas in die Jahre gekommenen Originale dagegen, hat sich Blizzard nun doch noch einmal umentschieden und haut die Titel einfach direkt raus.

Warcraft 1 & 2 Remastered: Gefeierte Strategiespiel-Urgesteine ab sofort als Neuauflage verfügbar

Das ursprüngliche Warcraft, in dem sich Menschen und Orcs zum ersten Mal in Blizzards bis heute erfolgreichem Videospieluniversum gegenüberstanden, erschien bereits 1994 und verhalf dem Entwicklerstudio zum Sprung in die Reihen der ganz Großen. Mit Warcraft 2 legte man dann noch einmal nach und etablierte sich in den Herzen der wachsenden Fan-Gemeinde. Dank ihrer Remasters sollen die beiden gefeierten Strategiespiele jetzt auf einen moderneren Stand der Technik gehoben werden und eine Vielzahl an Verbesserungen bieten.

Angefangen mit brandneuen, handgezeichneten Visuals – die den ursprünglichen Artstyle der Vorlagen einfangen sollen und während des Spielens ganz einfach ein- und ausgeschaltet werden können – über eine modernisierte Steuerung bis hin zu Optimierungen an der Nutzeroberfläche findet man hier so einige. Zusätzlich soll Warcraft 2 Remastered seinen originalen Multiplayer-Modus beibehalten, während alle alten Custom-Maps ihren Weg vollständig kompatibel und spielbar in die Neuauflage gefunden haben.

Nachdem bereits mittels eines Leaks vor wenigen Tagen durchsickerte, dass die beiden Strategiespiel-Urgesteine womöglich vor der Ankündigung ihrer überarbeiteten Versionen stehen könnten, ließ Blizzard den Orc jetzt endlich ganz offiziell und ohne großes Tamtam aus dem Sack. Ab sofort könnt ihr euch Warcraft 1 Remastered im Battle.net-Store für 9,99 Euro sichern, für das Remaster von Warcraft 2 müsst ihr 14,99 Euro löhnen.

Wollt ihr nicht nur die Remasters der ersten beiden Titel, sondern auch noch ihre Originale inklusive des vor einigen Jahren neuaufgelegten Warcraft 3 Reforged, könnt ihr sie Battle Chest-Bundle zusammen für 39,99 Euro erwerben.

Apropos: Obwohl der letztere der genannten Titel zu seinem Release im Jahr 2020 auf fast schon vernichtende Kritik stieß, hat Blizzard dem Remaster des dritten Warcraft-Teils seitdem einiges an Liebe und Aufmerksamkeit zukommen lassen.

Nun soll es davon noch mehr seitens der Entwicklerinnen und Entwickler geben, die jüngst mit Patch 2.0 eine ganze Menge Verbesserungen mit auf den Weg brachten. Auch wir bezeichneten Warcraft 3 Reforged in unserem damaligen Test als Selbstläufer, der zur Enttäuschung mutiert ist. Es bleibt also nur wünschenswert, dass es Blizzard gelingt, die Scharen frustrierter Fans mit weiteren Updates endlich zu besänftigen.

Quellen: Blizzard Entertainment / Warcraft, Battle.net