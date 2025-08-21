Lego Batman angespielt: Dieses Game ist ein wahrer Blockbuster

Ein Held hat seine wachsamen Augen auf die Stadt gerichtet, die zu beschützen ein fast unmögliches Unterfangen ist. Und doch gibt er nicht auf, wird nicht müde, den Schurken zu zeigen, aus welchen Steinen er gebaut ist. Fans der erfolgreichsten Klemmbausteine sowie des dunkelsten aller Ritter können frohlocken: Lego Batman wurde offiziell angekündigt.

Warner Bros Games hat sich mit TT Game Studios zusammengetan, welches schon Harry Potter, Star Wars sowie viele weitere Franchisen in Lego-Form auf unseren PC und Konsolen gebracht haben. Nun folgt die ultimative Batman-Story mit viel Humor, witzigen Ideen und einem fantastisch aussehenden Gotham City.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight – Mit Schaumkanonen und Wurfklingen über den Dächern Gothams

Wer es mit dem Milliardär in Fledermauskostüm hält, wird sicher auch seine Lieblinge unter den Widersacher haben, daher sei schon mal erwähnt, dass sich auch in Lego Batman: Legacy of the Dark Knight die Crème de la Crème der Comic-Bösewichte die Klinke in die Hand gibt. Vom Joker über den Pinguin bis hin zu Bane – alle und noch viel mehr sind dabei, um Gotham City auf die eine oder andere Weise in Gefahr zu bringen. Und natürlich darf auch die beliebte Catwoman nicht fehlen.

Ihr spielt dabei nicht nur den dunklen Ritter, sondern – entweder im Koop-Modus oder im Wechsel – seinen guten Freund Commissioner Gordon. Dieser kann nämlich mit Gadgets wie der Schaumkanone auch ganz schön hilfreich sein. Ansonsten bedient ihr euch Ausrüstungsgegenständen, wie man es vom gewieften Superhelden gewohnt ist: von den fledermausförmigen Wurfklingen bis zum praktischen Greifhaken – und natürlich einer breiten Palette an Martial Arts- und Slapstick-Angriffen.

Der Erkundungsmodus führt mich erst einmal über die Dächer von Gotham City und schnell wird die naheliegende Anlehnung an Arkham City/Arkham Knight klar. Nicht nur fühlt sich der Zug per Fanghaken über Fahnenmasten und vorstehende Dächer vertraut an, auch das Kampfgeschehen mit einer sechsköpfigen Banditentruppe in der Gasse oder auf einem Hochhausdach kommen mir vertraut vor: Angriffskombos, Ausweichen bei Distanzattacken, Finisher-Moves, Stealth-Attacken von oben – auch die in jüngerer Vergangenheit erschienenen Marvel’s Spider-Man-Titel haben sich davon inspirieren lassen.

Geht es Red Hood an den roten Kragen?

Ansonsten lassen sich in Gotham zahllose Collectibles einsammeln und Mini-Rätsel vom Riddler lösen; dazu kommen Mini-Games wie ein Rennen mit dem Batmobil und natürlich viele glitzernde Lego-Münzen, mit denen ihr später neue Ausrüstung kauft.

In der Hauptquest geht es dann gegen Red Hood – einen eher seltener beleuchteten Schurken aus der Batman-Welt. Er will sich mithilfe von Chemikalien die Bevölkerung von Gotham zu eigen machen – so liegt es an Batman und Gordon, seine Fabrik lahmzulegen und auf dem Weg dahin ein paar Handlanger plattzumachen.

Das funktioniert ziemlich smooth: Althergebrachte „Finde die drei Schlüsselgegenstände“-Quests werden mit Mini-Aufgaben aufgelockert, Zwischengegner sind moderat fordernder und besitzen eine bestimmte Schwachstelle, sowohl Batmans als auch Gordons Spezialwaffen kommen sinnvoll zum Einsatz. Zwischendurch wird natürlich kräftig mit Lego gebaut – oder Vorrichtungen aus selbigen zerdeppert.

Ein Ersteindruck hinterlässt das zufriedene Gefühl, dass Fans von Spielen wie Lego Star Wars: Skywalker Saga oder dem Lego Batman-Film mit diesem düsteren, und doch bunten Action-Adventure eine tolle Zeit vor sich haben können.