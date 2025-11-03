PlayStation: Nur 5,39 Euro – GTA-Alternative mit prall gefüllter Open World tischt gigantischen Rabatt auf

GTA 6 lässt noch mindestens ein halbes Jahr auf sich warten, der Vorgänger hat bereits zwölf Jahre auf dem Buckel. Falls ihr deshalb derzeit nach einer Alternative sucht, könnt ihr gegebenenfalls auf LEGO City Undercover bauen.

Der Open World-Ausflug mit den dänischen Klemmbausteinen bietet nämlich nicht nur ein ähnliches Feeling, wenn ihr durch die von Hochhäusern gezäumten Straßen cruist, sondern ist jetzt auf der PlayStation auch noch unfassbar günstig. Für kurze Zeit könnt ihr den erbaulichen Titel zum Schnäppchenpreis von 5,39 Euro eintüten.

LEGO City Undercover: Auf PlayStation für kurze Zeit absurd günstig

LEGO City Undercover beantwortet die offenbar von genug Leuten gestellte Frage: Was, wenn die Welt von GTA aus Klemmbausteinen bestünde und ein wenig familienfreundlicher wäre? Das Ergebnis erschien bereits 2013, ist jetzt aber so günstig wie noch nie. Im PlayStation Store zahlt ihr für die erbauliche Alternative zu Rockstars eierlegender Wollmilchsau derzeit nur 5,39 Euro und spart damit satte 91 Prozent.

Lesetipp: Unsere Vorschau zum neuen LEGO Batman

Das Spiel existiert natürlich auch auf anderen Plattformen, aber dort erwartet euch derzeit eben kein derart phänomenaler Rabatt. Und was erwartet euch in LEGO City Undercover nun spielerisch? Habt ihr die erwachsene Vorlage mit Namen GTA bereits gespielt, könnt ihr das grundsätzlich erahnen. Hier schlüpft ihr allerdings in die Rolle von Polizist Chase McCain und wollt dessen Rivalen Rex Fury nach seinem Ausbruch wieder dingfest machen.

Also folgt ihr der Spur aus Klötzchen und klärt nebenbei noch eine ganze Menge anderer Verbrechen auf, die sich überall in der Stadt abspielen; genießt den LEGO-typischen Humor, der deutlich weniger derbe als in GTA ausfällt; und sammelt, was das Zeug hält. Denn auch, wenn die Open World deutlich kleiner als im erwähnten Vorbild ist, so ist sie trotzdem prall gefüllt mit funkelnden Gegenständen, die nur darauf warten, von euch entdeckt zu werden.

Hier geht’s zum Trailer:

Die Kirsche auf der Sahnehaube ist dann noch der lokale Koop-Modus, bei dem ihr euch ganz einfach eure bessere Hälfte oder eine*n Freund*in auf der Couch ins Stadtleben stürzen könnt. Bei der Entscheidung solltet ihr allerdings aufs Gaspedal steigen: Das Angebot gilt nur noch bis zum 6. November um 00:59 Uhr. Genug Zeit, um in unserem Test zu LEGO City Undercover nachzulesen, welche Stärken und Schwächen die GTA-Alternative mitbringt.

Quelle: PlayStation Store, YouTube /PlayStation