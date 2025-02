Lies of P: Das beste Soulslike bekommt einen DLC – heftiger Trailer enthüllt

Pinocchio ist zurück: Nachdem das südkoreanische Studio NEOWIZ mit Lies of P 2023 das wohl beste Soulslike aus dem Hut gezaubert hat, geht die Reise für den mechanisierten Jungen bald weiter.

Bei der gestrigen State of Play wurden nämlich erstmals Szenen aus dem kommenden DLC Overture enthüllt, die im Rahmen eines brachialen Trailers zeigten, was wir von der kostenpflichtigen Erweiterung erwarten dürfen. So viel sei verraten: Die Geschichte spielt vor den Ereignissen von Lies of P – und es wird kalt.

Lies of P: Prequel-DLC nimmt euch mit ins Winterwunderland

Passend zu unseren derzeitigen Außentemperaturen beginnt der anderthalb-minütige Trailer zum Lies of P-DLC Overture im Schnee: Pinocchio ist auf dem Weg in eine unter der weißen Decke begrabene Stadt und muss sich entsprechend warm anziehen. Dabei führt es den von Geppetto gebauten Jungen unter anderem in ein Museum mit einem gigantischen Mammut, ein Zirkuszelt und eine vereiste Fabrik.

Alle Schauplätze seht ihr natürlich im folgenden Trailer:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für die meisten Soulslike-Fans wohl am spannendsten: Das Werbevideo zeigt auch einige der Bosse, die euch in Overture erwarten. Da wäre zum einen eine blauhäutige Frau, die eine übergroße, weiß-goldene Metallmarionette steuert, die wiederum mit ihrem Stab an Mercy aus Overwatch erinnert. Auch ein graues, schleimiges Monster, das einem Kokon zu entschlüpfen scheint, ist kurz zu sehen.

Dazu kommt eine rote Wachsstatue, die sich aus unzähligen Menschen zusammensetzt und unheimlich grinst sowie eine mit mehreren Zahnreihen bestückte Hai-Kreatur, der sich Pinocchio mit Pfeil und Bogen entgegenstellt. Zumindest im Trailer verspricht der Lies of P-DLC alles, was das Herz der Spieler*innen begehren dürften: Neue Waffen, Bosse und Gebiete, also eine Wagenladung frischer Inhalte.

Lesetipp: Unser Test – Dieses Soulslike hat die Nase vorn

Da Overture vor der Haupthandlung angesiedelt ist, findet ihr in der kostenpflichtigen Erweiterung außerdem neue Details zur der Ursache des Puppenmassakers, das als Hintergrund für Lies of P diente. Los geht’s dann im Sommer, ein genaues Datum wollte man noch nicht verraten. Während ihr geduldig auf den Release wartet, lohnt ein Blick auf unsere Vorschläge, an welchem märchenhaften Setting sich ein Sequel zum Soulslike bedienen könnte.

Quelle: YouTube /Lies of P