Das neue Assassin’s Creed Black Flag? Like a Dragon wird zum Piratenabenteuer

Nachdem Fans sich enttäuscht ob des Piraten-Abenteuers Skull and Bones zeigten und ein von Ubisoft geplantes Remake von Assassin’s Creed: Black Flag noch in weiter Ferne liegt, schickt sich ein anderes Spiel an, mit krachender Piraten-Action in unsere Gaming-Gefilde zu schippern: Das neue Like a Dragon erscheint zudem schon Anfang 2025.

Aber Moment: Ist Like a Dragon nicht dieses übertriebene Yakuza-Spiel? Wie passt das mit Piraten zusammen? Das erst in diesem Jahr veröffentlichte Like a Dragon: Infinite Wealth versetzte die Handlung ja schon nach Hawaii – das Setting im Inselparadies war also schon einmal gelegt, typisch abgedreht präsentierte das Game sich sowieso. Mit dem Freibeuter-Anstrich geht der Nachfolger jetzt den (logischen?) nächsten Schritt.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii treibt absurde Gangster-Action auf nächstes Level

So zeigt sich Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii in einem neuen Trailer von einer Seite, die besonders Fans von Seeschlachten gefallen dürfte. Das Feature, welches beispielsweise schon in Assassin’s Creed: Black Flag vor über zehn Jahren für Begeisterung sorgte, wird im Video besonders in den Fokus gerückt. Protagonist Goro Majima wird ohne Erinnerungen am Strand einer hawaiianischen Insel angespült – immer ein probates Mittel, um etablierte Charaktere in einem neuen Setting von Null anfangen zu lassen.

So setzt sich der vermeintliche Yakuza Dreispitz und Augenklappe auf und taucht in eine Gangsterwelt rund um die Insel Madlantis ein, bei der er selbst nicht ganz sicher scheint, ob er hier auf einer Cosplay-Convention gelandet ist. Schon bald heißt Segel raffen, volle Breitseite und klar zum Entern! Das Kampfsystem zeigt nämlich nicht nur spektakuläre Nahkampf-Fights mit ganzen Ansammlungen von Gegnern, sondern auch satte Kanonensalven und gnadenlose Kollisionsangriffe auf feindliche Karavellen und Schaluppen.

Ob das Spin-off zu Like a Dragon: Infinite Wealth, das nur rund ein Jahr nach eben diesem erscheinen wird, ein Lückenfüller für alle Black Flag-Enthusiasten sein kann, ist von den Erwartungen abhängig – Setting und Prämisse der beiden Reihen sind schließlich schon sehr unterschiedlich. Und die Like a Dragon (ehemals Yakuza)-Reihe ist immerhin dafür bekannt, weder sich, noch irgendein anderes behandeltes Thema sonderlich ernst zu nehmen. Dass die Reihe aber vielleicht genau deshalb ein vollwertiges Piratenspiel werden könnte, mit farbenfrohen Charakteren und einem – vielleicht wieder sehr übertriebenen – Kampfsystem, wie man es von vergangenen Ablegern der Reihe kennt, ist durchaus möglich.

Lange warten müssen wir darauf nicht mehr, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii erscheint schon am 28. Februar 2025, nachdem es erst letzten Monat offiziell angekündigt wurde. Sowohl Fans der Reihe als auch Zocker*innen, die mal wieder auf räuberischer Mission in See stechen wollen, könnten von dem farbenfrohen Spektakel abgeholt werden. Wie wir Anfang des Jahres den Vorgänger bewertet haben, könnt ihr hier lesen.

Quelle: Youtube / SEGA