Steam: Für nicht mal 1 Euro bekommt ihr jetzt eines der besten Spiele aller Zeiten

Was lässt sich heute noch für weniger als einen Euro erwerben? Fast nichts, selbst eine Kugel Eis kostet in so mancher Gegend oft schon das Doppelte, wenn nicht sogar noch mehr. Zum Glück gibt es den Summer Sale bei Steam, wo ihr jetzt ein wegweisendes Spiel fast schon geschenkt bekommt.

Zwar müsst ihr für Limbo ein wenig in die Tasche greifen, aber dank eines mehr als nur saftigen Rabatts erhaltet ihr eines der ikonischsten und besten Indie-Spiele aller Zeiten so günstig, wie selten zuvor.

Limbo für weniger als 1 Euro? Steam macht es möglich

Im Rahmen des noch bis zum 10. Juli 2025 laufenden Steam Summer Sale kostet euch Limbo derzeit nur 99 Cent. Normalerweise müsst ihr eigentlich 9,99 Euro für den atmosphärischen 2D-Plattformer, der bereits über ein Jahrzehnt auf dem Buckel hat, hinlegen. Dank Rabatt von 90 Prozent zahlt ihr aber jetzt deutlich weniger.

An der Genialität hat Limbo übrigens über all die Jahre nichts eingebüßt. Zwar gibt es mittlerweile reihenweise 2D-Plattformer, insbesondere im Indie-Bereich, aber die düstere Stimmung und der unverwechselbare Artstyle machen das Debütspiel vom dänischen Studio Playdead noch immer einzigartig. Das zeigen auch die Rezensionen: 91 Prozent von über 36.000 Stimmen haben einen Daumen nach oben gegeben.

Lesetipp: Hier lest ihr unseren Originaltest zu Limbo

Falls ihr Limbo seinerzeit verschlafen oder schlichtweg bislang nicht nachgeholt habt, wird es jetzt höchste Eisenbahn. Immerhin erwartet euch ein abwechslungsreicher Mix aus Rätsel- und Jump’n’Run-Einlagen, bei dem vor allem die durch den Bildschirm transportierte Atmosphäre Spannung und Nervenkitzel erzeugt. Mit einer Spielzeit von drei bis vier Stunden eignet sich der Titel zudem perfekt für einen gemütlichen Abend.

Selbst Nachfolger wird hinterhergeworfen

Dürstet es euch am Ende des Abspanns nach noch mehr atmosphärischer Plattformer-Action aus dänischer Hand, bekommt ihr diese ebenfalls derzeit richtig günstig. Denn mit Inside gibt es einen geistigen Nachfolger von Limbo, der ebenfalls von Playdead entwickelt wurde, aber erzählerisch eine andere Richtung einschlägt.

Auf Steam ist Inside ebenso bei Steam Summer Sale um 90 Prozent reduziert, kostet euch somit aktuell 1,99 Euro. Wollt ihr euch gleich das Bundle zulegen, müsst ihr sogar für beide Spiele insgesamt nur 2,68 Euro auf dem virtuellen Tresen hinterlassen – ihr spart also noch einmal ein paar Cent mehr.

Hier im Trailer bekommt ihr einen Einblick in die Atmosphäre der Playdead-Spiele:

Im Vergleich mit Limbo kommt Inside sogar bei den Spieler*innen noch besser weg. Hier sind es derzeit 97 Prozent positive Bewertungen und das bei über 62.000 Stimmen – ein starker Wert. Einen anderen Geheimtipp bekommt ihr übrigens derzeit auf Steam geschenkt, wenn ihr euch beeilt.

Quellen: Steam, YouTube / PlayDead