Little Nightmares 3 hat Releasedatum und ihr könnt es sogar gratis spielen – unter einer Bedingung

Oktober ist noch eine Weile hin aber es gibt jetzt schon für Gruselfans einen Grund, sich zu freuen. Die ikonische Horrorspiel-Reihe Little Nightmares geht in ihre dritte Runde. In einem eigens angesetzten Showcase wurden unter anderem der Launch-Termin von Little Nightmares 3 verraten und rund zehn Minuten neues Gameplay gezeigt.

Rund um den Release hat das Spiel einiges zu bieten – so wird es vier verschiedenen Editionen geben, Vorbesteller*innen können sich zudem über die aufgehübschte Version eines Vorgängers freuen. Und auch für Koop-Fans gibt es gute Nachrichten.

Little Nightmares 3: Koop im Horrorspiel leicht gemacht dank Friends Pass

Obwohl ihr im Vorgänger schon mit den beiden Figuren Mono und Six durch schaurige Szenerien geschlichen seid, konntet ihr es nur allein Spielen. Little Nightmares 3 fügt dem Grusel-Spielspaß eine Koop-Komponente hinzu: Die beiden Charaktere Low und Alone können von zwei Spieler*innen gesteuert werden, allerdings nur im Online- und nicht im Couch-Koop. Alternativ spielt ihr einen der beiden Charaktere und lasst den anderen von der KI übernehmen.

Sehr hier das neue Gameplay-Video zu Little Nightmares 3:

Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass ihr mit dem Kauf von Little Nightmares 3 auch einen Friends Pass erwerbt – ein Bonus, den es beispielsweise auch zuletzt im Koop-Hit Split Fiction gab. So kann euer Partner oder eure Partnerin im Spiel mit euch zusammen zocken, ohne das Spiel selbst auch besitzen zu müssen.

Allerdings müsst ihr, das bedrückende Abenteuer einmal gemeinsam angefangen, es auch zusammen zu Ende bringen. Zu einem späteren Zeitpunkt in den Singleplayer-Modus zu wechseln oder mit jemand anderem zu spielen, funktioniert (zumindest mit demselben Spielstand) nicht.

Viele Editionen und Vorbesteller-Bonus

Der Friends Pass kann generationen-, aber nicht plattformübergreifend genutzt werden. So könnt ihr das Spiel zum Beispiel auf der PlayStation 5 spielen und die andere Person auf der PS4, allerdings funktioniert die Verbindung nicht zwischen PlayStation- und Xbox-Konsolen oder Switch/2.

Little Nightmares 3 kann ab sofort vorbestellt werden und erscheint am 10. Oktober für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X|S, Nintendo Switch und Switch 2 sowie PC. Neben einer Deluxe Edition, die Zugang zu den beiden Kapiteln gewährt, die später als DLC hinzugefügt werden, wird es auch zwei unterschiedliche Sammlereditionen geben.

Vorbesteller*innen bekommen zudem den ersten Teil von Little Nightmares in einer überarbeiteten Enhanced Edition – und sogar einen früheren Zugang zu diesem (Release ist dafür ansonsten ebenfalls der 10. Oktober). Wer sich noch mehr gruseln will, kann sich mal unsere Top 5 der Horrorspiele durchlesen.

