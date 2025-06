Steam: Für nicht mal 3 Euro bekommt ihr jetzt eines der besten Horror-Spiele der letzten Jahre

Während draußen die Temperaturen steigen, fallen bei Steam angesichts des Summer Sales die Preise – und was gibt es Schöneres, als die eigene Spielebibliothek immer weiter vollzustopfen? Deshalb empfehlen wir euch dieses Mal einen Titel, der euch weniger als eine Tiefkühlpizza kostet.

Theoretisch verbrennt ihr mit diesem Spiel sogar ein paar Kalorien, zumindest seid ihr beim Zocken garantiert angespannt. Wir sprechen von Little Nightmares 2, dessen Nachfolger bereits in wenigen Monaten erscheinen soll. Jetzt könnt ihr euch aber erst einmal mit dem 2021 veröffentlichten Serienteil perfekt auf das Sequel vorbereiten.

Steam: Günstiger war Little Nightmares 2 noch nie

Falls ihr Lust auf Grusel und Plattformer habt, dann bekommt ihr Little Nightmares 2 aktuell bei Steam für gerade einmal 2,99 Euro – das entspricht einem Rabatt von satten 90 Prozent. Günstiger ist der Titel noch nie gewesen (via SteamDB). Auch die Digital Deluxe Edition, die den Soundtrack und einen kleinen DLC umfasst, ist mit 3,99 Euro ein richtiges Schnäppchen.

Mehr Infos zum Spiel benötigt? Gar kein Problem. In Little Nightmares 2 schlüpft ihr in die Rolle von Mono, einem kleinen Jungen mit einer braunen Papiertüte auf dem Kopf. Zusammen mit dem Mädchen Six erkundet ihr eine düstere Welt voller abgedrehter Figuren und gruseliger Gestalten. Kämpfen müsst ihr aber nicht, stattdessen besteht das Spielprinzip aus rennen, hüpfen und rätseln.

Lesetipp: Hier geht’s zu unserem Test von Little Nightmares 2

Trotz dessen, dass ihr übrigens die meiste Zeit zu zweit unterwegs seid, ist Little Nightmares 2 kein Koop-Spiel. Six agiert eigenständig und hilft euch in bestimmten Momenten, aber in den meisten Fällen seid ihr auf euch allein gestellt. Der teils unheimlichen und beängstigenden Atmosphäre kommt das aber definitiv zugute.

Ein Trip, den ihr genießen solltet

Falls ihr mit Horror-Spielen übrigens nichts anfangen könnt, dann dürfte Little Nightmares 2 trotzdem einen Blick wert sein. Mit Jump Scares und extremem Gore wirft der von Bandai Namco und den Tarsier Studios entwickelte Titel nämlich nicht um sich. Das zeigen auch die Rezensionen auf Steam.

In diesen wird überwiegend Lob geäußert: 93 Prozent von über 37.000 abgegebenen Stimmen fallen positiv aus. „Es ist ein Puzzlespiel mit genau dem richtigen Maß an Nervenkitzel, um die Dinge interessant zu halten. Es geht nicht um Jump Scares, sondern eher darum, die Anspannung zu erleben, während man clevere Rätsel löst“, bringt es Gamerx gut auf den Punkt.

Im Trailer bekommt ihr einen ersten Eindruck von der Atmosphäre:

Zu guter Letzt sei erwähnt, dass ihr nicht zwingend den ersten Teil erlebt haben müsst, um den Nachfolger zu verstehen. Sofern ihr diesen trotzdem erleben wollt, bekommt ihr den Start des Franchise aktuell als Neuauflage, wenn ihr Little Nightmares 3 vorbestellt.

