Split Fiction mit Fokus auf Kreativität – „Live Service Games sind schlecht für die Branche“

Besonders die Fans von Koop-Spielen blicken mit Spannung auf den März, denn dann erscheint mit Split Fiction das neue Werk von Entwicklerstudio Hazelight. Dieses ist vor allem für It Takes Two bekannt, das im Jahre 2021 sensationell den Game Award für das Spiel des Jahres entgegennehmen konnte.

Auch in den ersten Trailern zu Split Fiction erkennt man die Fülle an Kreativität und Abwechslungsreichtum, der auch schon bei It Takes Two begeisterte. Studiogründer und Game Director Josef Fares hat wieder sein starkes Talent fürs Storytelling spielen lassen.

Split Fiction-Macher: „Spiele zu machen ist schwieriger als Filme“

Split Fiction begleitet die beiden Autorinnen Mio und Zoe, die durch eine neuartige – doch nicht ganz ausgereifte – Technik ihre eigenen erdachten Welten hautnah erleben. Durch einen Unfall werden jedoch die beiden jungen Frauen in dieselbe Simulation gestoßen – und müssten sich fortan gemeinsam in den von ihnen erfundenen Geschichten zurecht finden. Während die eine Autorin mit Vorliebe Fantasy-Stories schreibt, führt sich die andere in der Welt der Science-Fiction wohler. Nur mit vereinten Kräften können sie diesen wilden Ritt bestehen.

Den Gameplay-Trailer zu Split Fiction könnt ihr hier genießen:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans von It Takes Two dürfte es bei der Sichtung der Gameplay-Trailers gehörig in den Fingern gekribbelt haben. Und auch Fares hatte die Reise bei der Entwicklung gehörig geprägt. „Ich glaube, dass wir immer noch dabei sind, herauszufinden, wie man eigentlich eine Story in einem Spiel erzählt“, sagt er im Interview mit The Guardian. „Doch das ist das Spaßige daran. Sogar die Filmindustrie merkt, dass gerade viel passiert in Videospielen.“

Fares, der als Regisseur eigentlich aus der Filmszene kommt, hält es für deutlich schwerer, ein Spiel zu entwickeln. „Spiele sind interaktiv und Filme sind passiv. Außerdem befinden sich Filme deutlich länger in Produktion, Writing und so weiter – man hat mehr Zeit sich alles zu überlegen. Ich sage immer: Wenn ich Urlaub machen will, geh ich einen Film machen“, scherzt Fares.

Hazelight-Gründe Josef Fares: „Konnte nicht glauben, dass das niemand machte“

Vor It Takes Two brachte Hazelight Studios im Jahr 2018 A Way Out heraus, zuvor arbeitete Fares mit an Brothers: A Tale Of Two Sons – alles reine Koop-Spiele. Das Studio wurde gegründet, nachdem Fares und ein Freund kein Projekt gefunden haben, in dem Spieler*innen ein gemeinsames Story-Erlebnis teilen. „Ich konnte nicht glauben, dass das niemand machte“, erzählt Fares. „Deshalb haben unsere Spiele bei Hazelight nicht einfach nur ein Splitscreen-Element. Sie sind von Anfang an für Koop designed und geschrieben.“

Lest hier schon einmal, alles, was ihr zu Split Fiction wissen müsst.

Der Game Director weiß, dass seine Spiele kreativ sind und deshalb gut ankommen, daher wünscht er sich von anderen großen Entwicklern mehr in dieser Richtung. „Ich mag keine Live Service Games – ich denke, dass sie schlecht für die Branche sind“, sagt Fares. „Ich verstehe, dass Geld wichtig ist […], aber es kann nicht entweder zu viel Kreativität oder zu viel Geld heißen.“

Entwickler*innen von Videospielen sollten auf ihr Produkt vertrauen und dieses Medium weiter vorantreiben. „Keine Mikrotransaktionen, kein Bullshit, nur wahre Liebe fürs Gaming – denn großartige Spiele werden es gut machen.“

Quellen: Youtube / Electronic Arts, The Guardian