Enshrouded: Lohnt sich das Survival-RPG auch als Single-Player-Erfahrung?

Enshrouded begeistert eine Vielzahl von Spieler*innen seit nunmehr fast einem Jahr – und das, obwohl das Survival-Action-RPG aus der Frankfurter Spieleschmiede Keen Games sich offiziell noch im Early Access Status befindet.

Nichtsdestotrotz findet sich eine rege Community, nichts zuletzt animiert durch regelmäßige Updates seitens der Hersteller, was kürzlich in der Erweiterung um ein großes neues Biom und zahlreiche Farming-Neuerungen gipfelte. Im offiziellen Subreddit teilen Fans fleißig ihre Kreationen und Errungenschaften, nicht selten kommt jedoch aber auch die Frage auf, für wen das Spiel denn eigentlich so geeignet sei.

Enshrouded: Alleine oder in der Gruppe – Community hat fast einstimmige Meinung

So liest man viel von Gruppen, die sich online treffen, um die Welt von Embervale zu erforschen und vor Monstern zu befreien. Doch ist das obligatorisch, um das Spiel wirklich genießen zu können? „Ich habe leider keine Freunde, die Enshrouded spielen wollen, deshalb hab ich es noch nicht gekauft“, berichtet Madecassol auf Reddit. „Macht es auch Spaß, wenn man alleine spielt?“

Und auch wenn sich die Antworten, die sich dutzendfach in der Kommentarspalte befinden, grundsätzlich in eine Richtung bewegen, gibt es einige Einschränkungen. „Manche Kämpfe sind einfacher, wenn du mit Freunden spielst“, findet Narmor336. Frei nach dem Motto „Viele Köche verderben den Brei“ fügt er noch hinzu. „Das Bauen ist alleine sogar besser. Die Freunde in meiner Gruppe haben alle verschiedene Prioritäten. Ich bevorzuge es, für mich zu bauen und sie besuchen zu lassen.“

„Ich spiele alleine und das Spiel hat mich schon für rund 180 Stunden eingesogen“, gesteht grimgaw. „Wenn du bauen willst, gibt es kein besseres Spiel.“ Auch hyrulesfattestcat genießt das Spiel ganz alleine. „Ich fühle mich, als würde ich cheaten, weil ich die Monster einfach eingestellt und mich stark gemacht habe. Ich bin nicht hier für die Herausforderung oder den Survival-Aspekt; ich mag es einfach nur Abenteuer zu erleben.“

Es komme zudem auf die Gruppe an, mit der man das Spiel als Multiplayer-Abenteuer bestreitet. „Ich habe das Gefühl, dass es – wie bei den meisten Spielen dieser Art – mit anderen Leuten zusammen mehr Spaß macht“, sagt Man-EatingCake, „allerdings nicht mit einer zufällig zusammengewürfelten Gruppe, sondern wirklich mehr mit Freunden.“ Alleine bräuchte man länger, um gute Ausrüstung zu bekommen, weil man alleine unterwegs ist, aber es sei absolut machbar.

Unterm Strich steht, dass die Enshrouded-Community auf Reddit dem Spiel auch hohe Qualität als Solo-Abenteuer bescheinigt. Wer also neugierig ist, aufgrund fehlender Interessent*innen im Freundeskreis jedoch bisher skeptisch war, könne also bedenkenlos zugreifen. Ob das auch für Spieler*innen gilt, die eigentlich nicht soviel für Crafting und Bauen übrig haben, haben wir an anderer Stelle für euch zusammengefasst.

