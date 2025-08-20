Lords of the Fallen 2: Erster fetter Trailer zum Soulslike-Sequel – aber mit Haken für PC-Spieler

2023 betrieb CI Games ein wenig Nekromantie und brachte mit Lords of the Fallen den ersten großen Dark Souls-Nachahmer wieder zurück. Bei Kritiker*innen und Spieler*innen stieß der Versuch auf gemischte Reaktionen, kommerziellen Erfolg konnte das polnische Studio aber durchaus verzeichnen.

Mehr als vier Millionen Mal hat sich das Soulslike mittlerweile verkauft: Ein Fundament, auf dem man natürlich aufbauen kann und will. Dass es ein Sequel geben wird, ist schon seit einiger Zeit bekannt, eine offizielle Enthüllung stand bis lang aus. Bei der Opening Night Live der gamescom gab es nun einen ersten Trailer.

Lords of the Fallen 2: Soulslike-Sequel offiziell enthüllt

Ein düsterer Ritter mit leuchtender Laterne: Das kann doch nur Lords of the Fallen 2 sein. Der erste offizielle Trailer zum Soulslike-Sequel zeigt zwar kein Gameplay, dafür aber eine lange, überaus eindrucksvolle Filmsequenz. Klar, damit konnte auch schon der Vorgänger aufwarten.

Hier geht’s zum Trailer:

Erneut erwarten euch offenbar zwei Welten, zwischen denen ihr mithilfe besagter Laterne hin- und herwechseln könnt, wobei das düstere Reich, in dem gigantische Tentakeln die stolzen Burgen einreißen, wenig einladend aussieht. Auch mit dem Kontrast von Dämonen und Engeln wird wieder gespielt: Unser rüstiger Titelheld wird von einem himmlischen Wesen in die Mangel genommen, das Flügel bestehend aus Händen besitzt.

Viele Infos ließ CI Games noch nicht aus dem Hut, wohl aber Release-Zeitraum und Plattformen. So soll Lords of the Fallen 2 irgendwann 2026 erscheinen und zwar für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC – allerdings exklusiv im Epic Games Store. Das dürfte bei vielen Steam-Nutzer*innen einen unschönen Beigeschmack hinterlassen.

Bis das Sequel dann erscheint, müsst ihr euch noch ein wenig gedulden. In der Zwischenzeit legen wir euch noch einmal unseren Test zu Lords of the Fallen (2023) ans Herz, der die Stärken und Schwächen des Soulslikes genau unter die Lupe nimmt.

