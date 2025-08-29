PS5 und Steam: Dieses kontroverse Action-RPG könnt ihr jetzt kostenlos ausprobieren – „habe keine Hoffnung“

Das seit heute erhältliche Action-Rollenspiel Lost Soul Aside hat schon vor seinem Release für viel Furore gesorgt: Da wäre der gepfefferte Day 1-Patch, der vielen potenziellen Spieler*innen Sorgen bereitet hat, wie es um die Technik steht.

Aber auch der absurde Rabatt, für den der für PS5 und PC erschienene Titel zwischenzeitlich erhältlich war: Kein gutes Zeichen, wenn ein Spiel schon vor Launch um 50 Euro reduziert wird, oder? Ob das wirklich etwas zu bedeuten hat, davon könnt ihr euch jetzt mit einer kostenlosen Demo selbst überzeugen.

Lost Soul Aside: Kostenlose Demo für PS5 und Steam veröffentlicht

Die ist nämlich passend zum heutigen Release am 29. August auf beiden Plattformen erschienen: Ihr habt also die freie Wahl, ob eher auf Konsole oder PC in das Action-Rollenspiel schnuppern wollt. Obwohl man meinen sollte, dass eine kostenlose Demo keinen Anlass zur Beschwerde gibt, sind die Reaktionen auf die Ankündigung des offiziellen Lost Soul Aside-Accounts auf Twitter gemischter Natur.

Trailer zur Gratis-Demo:

„Die Demo ist ehrlich gesagt ziemlich gut. Sie liefert solide erste Eindrücke des Spiels und eine klare Idee, was man erwarten kann“, urteilt relativ positiv zunächst Nutzer*in ShadePJ. Auch von CliveRosfield44 (sehr passender Name angesichts der Ähnlichkeit zu Final Fantasy 16) heißt es: „Ich bin erst zwei Stunden drin und genieße es sehr.“ Andere sehen das Ganze kritischer: „Die Demo hätte vor langer Zeit rauskommen sollen. Ich habe keine Hoffnung für das Spiel“, erklärt etwa Worsel555.

Welche der beiden Parteien nun Recht hat? Das könnt ihr dank der Gratis-Kostprobe ja glücklicherweise selbst entscheiden. Die umfasst übrigens „ausgewählte Auseinandersetzungen aus dem Spiel“, ihr erlebt also nicht etwa den Prolog von Lost Soul Aside, könnt euren Fortschritt also auch nicht mit in die Vollversion übernehmen.

Stattdessen sollt ihr ein Gefühl für das Kampfsystem bekommen, könnt dafür verschiedene Fähigkeiten sowie Waffen ausprobieren und euch mit herausfordernden Bossen messen. Wie das in Aktion aussieht, zeigt der oben eingebettete Trailer, der aus seinen Inspirationen wie Final Fantasy 15, Devil May Cry und Bayonetta keinen Hehl macht. Warum Lost Soul Aside einigen Fans derzeit Bauchschmerzen bereitet, verraten wir euch an anderer Stelle.

