PlayStation 5: „Wird etwas ganz Besonderes“ – Neues Action-Rollenspiel lässt Fans schon jetzt vom Release träumen

Ob Black Myth: Wukong, Wuchang: Fallen Feathers, Genshin Impact oder auch My Time at Portia: Der chinesische Videospielmarkt hat in den letzten Jahren mit einigen starken Namen auch international überzeugt. In dieselbe Kerbe will nun ein weiteres Action-Rollenspiel schlagen – Loulan: The Cursed Sand.

In Zusammenarbeit mit dem von Sony ins Leben gerufenen China Hero Project entsteht der Titel derzeit in Shenzen bei ChillyMoon. Der jüngst veröffentlichte Trailer zeigt inzwischen, wohin die Reise ganz genau gehen soll: Epische Action gepaart mit tollen Szenerien, bei der die Kamera fast schon an die ersten God of War-Abenteuer auf der PlayStation 2 erinnert. Ein Umstand, der bei Spieler*innen sehr gut ankommt.

Loulan: The Cursed Sand – Action-Rollenspiel entlang der Seidenstraße für PS5 & PC

Das frisch angekündigte Loulan: The Cursed Sands erzählt die Geschichte eines verbannten königlichen Wächters, der nach einiger Zeit in das titelgebende Reich zurückkehrt. Dort sucht er nach seiner geliebten Prinzessin, aber wie es das Schicksal so will, ist die Aufgabe gar nicht so einfach zu bewältigen.

Als Spieler*in schlüpfen wir in die Rolle eines Skelettkriegers, der nur als „The Cursed Sand“ bekannt ist. Mit ihm können wir zwischen zwei verschiedenen Formen wechseln und entweder unsere Knochen präsentieren oder ein wenig Sand zeigen. Je nach Form verfügen wir über unterschiedliche Fähigkeiten: Als klassisches Skelett hauen wir kräftiger zu, während wir in der Sandform ein wenig flexibler sind.

Im ersten, rund zweiminütigen Trailer sehen wir bereits ein paar der Unterschiede. So reihen wir in Knochenform mächtige Schwertangriffe aneinander, während wir mit unserer Strandfigur sämtliche Feinde mithilfe eines Sandsturms verzehren. All das übrigens vor Schauplätzen, die uns in Loulan: The Cursed Sand die historische Seidenstraße zeigen.

Erinnerungen an God of War

Geht es euch wie uns und etlichen anderen Spieler*innen, dann erinnert der Stil und auch das Kampfsystem ein gutes Stück an die ersten God of War-Spiele auf der PlayStation 2. Ein Umstand, den viele Zuschauende in den Kommentaren loben. „Das wird etwas ganz Besonderes. Ich spüre es“ oder „Das erinnert mich an GOW … großartige Zeiten des Gamings“ sind in der Art oft unter dem YouTube-Upload auf dem PlayStation-Kanal zu lesen.

Interessant ist übrigens auch das Team hinter dem Spiel, wodurch die Inspiration noch ersichtlicher wird. Laut eigenen Angaben besteht ChillyMoon aus Mitarbeitenden, die früher unter anderem bei Santa Monica Studio, Platinum Games und FromSoftware tätig gewesen sind. Ordentlich Erfahrung ist demnach vorhanden.

Einen Releasetermin für Loula: The Cursed Sand gibt es bisher nicht. Fest steht jedoch, dass das Action-Rollenspiel sowohl für die PlayStation 5 als auch den PC erscheinen soll. Derweil lässt eine Fortsetzung zu God of War wohl noch eine ganze Zeit lang auf sich warten.

