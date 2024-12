Mafia: The Old Country – Leak verrät Releasetermin, schon dann soll das Open World-Spiel erscheinen

Das hatte sich Publisher Take-Two ganz sicherlich anders vorgestellt: Nur wenigen Stunden bevor es erstmals Gameplay zu Mafia: The Old Country gibt, verrät ein Leak den so wichtigen Releasezeitraum.

Bislang hieß es nur, dass das Open World-Spiel voraussichtlich 2025 das Licht der Welt erblickt. Nun wissen wir es aber etwas genauer, denn ein Werbespot enthüllt bereits den groben Termin. Und allzu lange müssen wir gar nicht mehr warten.

Mafia: The Old Country – Ab dann startet die Cosa Nostra

Klar, wer ein wenig auf den Releasekalender von Take Two schaut, der dürfte es bereits geahnt haben: Für Mafia 4, oder auch The Old Country genannt, ist im Jahr 2025 gar nicht so viel Platz. Immerhin ist der Herbst für GTA 6 gepachtet, der Februar bereits für Civilization 7. Irgendwo dazwischen soll auch noch Borderlands 4 sein Bestes geben.

Und wann bekommt das neue Mafia die Ehre? Nun, das verrät vorab ein Werbespot, der bereits unabsichtlich ausgespielt wurde. Laut des kurzen Videos erscheint Mafia: The Old Country im Sommer 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Ein genaues Datum gibt es allerdings noch nicht.

Dennoch: Der Sommer ist nicht ewig lang. Wenn wir spekulieren dürften, dann gehen wir von einem Release im August aus. Im selben Zeitraum erschien auch einst das erste Mafia und dessen Nachfolger, Mafia 2. Lediglich Mafia 3 machte es sich im Oktober bequem, während das Remake von Mafia den September wählte.

Mehr Infos bei den Game Awards 2024

Natürlich, ganz offiziell ist die Angabe zum Releasetermin bisher nicht bestätigt. Schließlich sollte die Werbung gewiss noch nicht ausgespielt werden, sondern erst spätestens am morgigen Tag. Warum?

Weil Mafia: The Old Country im Rahmen der Game Awards 2024 erstmals Spielszenen enthüllt. Vermutlich sollte dabei erst der Releasetermin preisgegeben werden, aber der eigene Werbespot ist nun Take Two und dem Entwicklungsstudio Hangar 13 zuvorgekommen.

Bleibt am Ende nur noch eine Frage offen: Wann erscheint Borderlands 4? Auch zum kommenden Borderlands-Ableger ist ein neuer Trailer angekündigt, der vermutlich den Releasezeitraum stärker eingrenzt. Wir halten euch diesbezüglich und auch bei Mafia: The Old Country auf dem Laufenden.

Quelle: Twitter / @DJari2020