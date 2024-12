Mafia: The Old Country – Alles, was wir bislang zum Open World-Kracher wissen

Neben dem für 2025 angekündigten GTA 6 hat Take-Two noch ein weiteres Gangster-Highlight im Gepäck: Im Rahmen der gamescom 2024 enthüllte der Publisher relativ überraschend Mafia: The Old Country mit einem ersten kurzen Teaser.

Wohin uns Mafia 4 verschlägt, welchen Weg das Open World-Spiel einschlägt und warum eventuell ein altbekannter Don eine entscheidende Rolle spielen könnte, fassen wir euch hier zusammen. Sobald es zukünftig weitere Informationen gibt, werden wir den Artikel entsprechend aktualisieren. Schaut also gerne in Zukunft immer mal wieder vorbei, um beim neuen Mafia stets auf dem aktuellen Stand zu sein.

Release: Wann erscheint Mafia 4?

Einen festen Veröffentlichungstermin gibt es für Mafia: The Old Country noch nicht. Aber zumindest das Jahr steht fest: 2025. Ob bereits im Frühjahr oder erst später, wollten Take-Two und das Entwicklungsstudio Hangar 13 bisher nicht verraten.

Wir vermuten: Der Release erfolgt eher im Sommer, falls er überhaupt 2025 über die Bühne geht, denn für den Herbst und das Weihnachtsgeschäft ist bereits GTA 6 eingeplant. Ein weiteres Open World-Spiel mit Gangster-Szenario wird man sicherlich nicht im selben Zeitraum veröffentlichen, auch wenn sich Mafia und das Rockstar-Franchise in einigen wichtigen Punkten stark voneinander unterscheiden.

Plattformen: Für welche Konsolen gibt es Mafia 4?

Hierzu wissen wir bereits mehr, denn es gibt schon eine klare Ansage seitens des Publishers. Mafia: The Old Country wird sowohl für den PC via Steam als auch für die PS5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Eine Schrotflinte zwischen Zitronen: In Mafia 4 wird das wohl gar kein so seltener Anblick sein. Credit: 2K / Hangar 13

Eine Veröffentlichung für die Nintendo Switch ist ausgeschlossen. Das muss allerdings nicht für die Nachfolgekonsole gelten, die bislang aber unangekündigt ist. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Story: Wohin geht die Reise im vierten Mafia?

Der Titel für Mafia 4 verrät es bereits: Dieses Mal verschlägt es uns zu den Anfängen der sogenannten Cosa Nostra, also der wohl bekanntesten italienischen Mafia. Die nahm ihren Anfang im 19. Jahrhundert auf Sizilien, sprich es ist wahrscheinlich, dass wir überwiegend auf der Insel im Mittelmeer unterwegs sind.

Details zur Handlung gibt derzeit nicht. Abermals lässt sich aber spekulieren: Möglicherweise schlüpfen wir in die Rolle des jungen Don Salieri, also des Antagonisten aus dem ersten Mafia. Dieser wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf Sizilien geboren und unternahm dort seine ersten Schritte in Richtung des organisierten Verbrechens – zusammen mit seinem besten Freund Frank Colletti.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es ist also zumindest naheliegend, dass Hangar 13 möglicherweise die Vorgeschichte des späteren Dons aufgreift. Ob wir ihn selbst spielen, bleibt abzuwarten, aber wir halten es für recht wahrscheinlich, dass Salieri in Mafia: The Old Country auftaucht.

Gameplay: Was ist von Mafia 4 zu erwarten?

Da es zum aktuellen Zeitpunkt weder viele Infos noch ausführliches Videomaterial gibt, können wir zum Gameplay von Mafia 4 noch keine Details nennen. Der neue Serienteil soll allerdings den Stärken des Franchise treu bleiben – was heißt das?

Schicke Gebäude, prunkvolle Inneneinrichtung: Ob es hier im Spiel irgendwann eine große Action-Sequenz gibt? Credit: 2K / Hangar 13

Zum einen dürfte die Perspektive klar sein, sprich auch Mafia: The Old Country ist ein Third-Person-Spiel, bei dem wir die Welt zu Fuß oder im Auto erkunden. Darüber hinaus wird sich geprügelt, es fliegen blaue Bohnen und hin und wieder darf es auch eine Explosion sein.

Darüber hinaus dürfte uns wohl eine offene Spielwelt erwarten, die wahrscheinlich einen Großteil Siziliens abdeckt. Eventuell sind ebenso andere Teile Italiens zumindest temporär erkundbar. Eine Sandbox-Erfahrung, wie ihr sie aus den GTA-Spielen kennt, solltet ihr jedoch nicht erwarten.

Vertonung: Atmosphärischer Feinschliff

Die Mafia-Reihe stand schon immer für ihre dichte Atmosphäre und auch Mafia: The Old Country soll diesbezüglich keine Ausnahme bilden. Aus diesem Grund hat Hangar 13 bereits angekündigt, dass man besonders viel Wert auf die Vertonung legt.

https://twitter.com/mafiagame/status/1826327285261037726

Genauer gesagt gibt es in Mafia 4 eine sizilianische Synchronisation, wie das Team in den sozialen Netzwerken bereits verlauten ließ. Zu anderen Sprachen äußerte sich das Studio nicht, aber es dürfte sicher sein, dass mindestens noch englische Sprecher ihr Bestes geben dürfen.

Das war es vorerst mit allen Infos, die wir zu Mafia: The Old Country haben. Sobald sich etwas Neues ergibt, werden wir den Beitrag aktualisieren. Für Take-Two sind übrigens Mafia und GTA 6 nicht die einzigen großen Spiele im kommenden Jahr: Auch Borderlands 4 soll das Licht der Welt erblicken.

Quelle: YouTube / Mafia Game, Twitter / @mafiagame