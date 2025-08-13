Mafia: The Old Country – Action-Knüller jetzt als Geschenk abstauben, wenn ihr dieses Angebot annehmt

Jetzt ist Mafia: The Old Country von Entwicklungsstudio Hangar 13 also endlich auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series eingelaufen – und in unserem Test konnte dieses nächste, große Mafia-Abenteuer zwar nicht spielerisch auf ganzer Linie überzeugen, wohl aber mit charismatischen Charakteren und einer kompetent erzählten Geschichte punkten.

Dabei fällt dieser vierte Hauptteil der Mafia-Reihe im Vergleich zu anderen Blockbuster-Games dieser Tage auffallend preisgünstig aus. Für PC kostet das Action-Adventure mit mafiösem Unterbau gerade mal 49,99 Euro – wobei die Deluxe Edition mit 59,99 ein Stückchen höher bepreist ist. Wer hingegen die Ursprünge des organisierten Verbrechens ganz kostenfrei erleben möchte, hat jetzt mit etwas Glück die Gelegenheit dazu.

Mafia: The Old Country – Gewinnchance für die Deluxe Edition nutzen

Am 8. August verkündete der offizielle Twitter-Account Mafia Game: „Wir verlosen Mafia: The Old Country-Codes an 15 glückliche Mafiosi„. Anders formuliert: Ihr habt also nicht einfach die Gewinnmöglichkeit auf das reguläre Basisspiel, welches am 7. August veröffentlicht wurde, sondern sichert euch womöglich die reichhaltiger bestückte Deluxe Edition. Bei den Zusatz-Inhalten handelt es sich vorrangig um kosmetische Inhalte, wie einer speziellen Shotgun, oder nicht in der handelsüblichen Version enthaltenen Outfits. Daneben sind auch ein digitales Artbook und die originale Musik aus dem Spiel enthalten.

Das Twitter-Posting zur Verlosung:

Doch wie genau sichert ihr euch eure Gewinnchance auf eine der 15 Deluxe Editions zu Mafia: The Old Country? Das Mitmachen über Twitter erledigt ihr in zwei ganz kurzen Schritten: Zum einen müsst ihr dem Twitter-Beitrag von @mafiagame hier oben einen Like in Form eines Herz-Emojis verpassen. Zum anderen sollt ihr denselben Beitrag teilen, müsst also auf den Reposten-Button in der unteren Menüleiste klicken. Grundvoraussetzung hierfür ist natürlich, dass ihr über einen gültigen Twitter-Account verfügt. Die Teilnahme ist aber beispielsweise auch über den entsprechenden Instagram-Auftritt möglich.

Alle weiteren Informationen rund um die Teilnahmebedingungen entnehmt ihr dem bereitgestellten Dokument. Dort erfahrt ihr zum Beispiel, dass ihr als in Deutschland lebende Person mitmachen dürft. Auf die deutschsprachigen Nachbarländer Österreich und Schweiz wird jedoch kein Bezug genommen – dafür dürfen etwa in Tschechien oder dem Vereinigten Königreich lebende Personen dabeisein. Bedenkt auch: Zur Teilnahme sind nur jene zugelassen, die das achtzehnte Lebensjahr bereits erreicht haben, oder älter sind.

Eine wichtige Information fehlt allerdings sowohl auf den Social-Media-Plattformen, als auch den Teilnahmebedingungen – nämlich die, bis wann Interessierte mitmischen können, um sich ihre Chance auf Mafia: The Old Country – Deluxe Editon zu sichern. Das führt einerseits zu Nutzer*innen-Kommentare wie „Bin ich zu spät?“, hindert Spieler*innen andererseits nicht daran, sich fleißig für die reichhaltige Sonderedition zu qualifizieren. Doch wie lange benötigt ihr eigentlich für Mafia: The Old Country, sobald ihr Tommy-Gun & Co. auspackt?

Quellen: Mafia: The Old Country FAQ, Twitter / @mafiagame, @AbusingMyLimit, Instagram / mafiagame