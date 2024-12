Mafia: The Old Country – Atmosphäre-Wucht und erste Story-Infos im Trailer

Seit Monaten wissen wir, dass sich ein Mafia 4 in Entwicklung befindet. Jetzt können wir auch sagen, wie es wirklich aussieht: Im Rahmen der Game Awards 2024 enthüllte 2K Games den ersten richtigen Trailer zu Mafia: The Old Country.

Wie es sich für die Reihe gehört, ist das Bildmaterial vor allem atmosphärisch stark. Doch zwischen den schönen Landschaften Siziliens und den brutalen wie familiären Machenschaften des organisierten Verbrechens verstecken sich ebenso erste Story-Infos zum neuen Mafia.

Das ist Mafia: The Old Country

Ganz dem Titel gerecht, der übrigens ohne die 4 im Namen auskommt, versetzt uns Mafia: The Old Country in das Sizilien gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Also in die Zeit, in der die Cosa Nostra, die wohl berühmteste italienische Verbrecherorganisation, immer stärker und größer wächst.

Just in dieser Zeit verdienen wir uns als Enzo Favara unsere ersten Sporen – wir werden in den Dunstkreis der Torrisi-Familie aufgenommen. Als Kerl, der aus einfachen Verhältnissen kommt und vom Leben nicht gerade mit Glück gesegnet ist, überrascht das nicht unbedingt.

Wieso Enzo allerdings in die Arme der Mafia stolpert, das verrät das etwas mehr als anderthalb Minuten lange Video nicht. Selbst die Pressemitteilung schweigt sich dazu aus. Vermutlich ist da etwas mehr im Busch und jedes Detail könnte die Überraschung stärker verderben als ein Pferdekopf im Bett. Oder so ähnlich.

Was der Trailer zum Release verrät

Zwischen dem Mafiosi-Ritual gewährt der erste Trailer zu Mafia: The Old Country noch weitere Einblicke. Echte Spielszenen sind zwar nicht zu sehen, aber zumindest ein paar Andeutungen. Die offene Spielwelt wird wie zu erwarten wunderhübsch, aber ruhig ausfallen. Riesige Metropolen sind nicht in Sicht, dafür aber Pferde und ganz wenige Autos – damals war das noch so.

Gekämpft wird ebenfalls: Entweder mit den Fäusten, mit dem Messer oder Schusswaffen. Selbst eine Deckungsmechanik offenbart sich schon. Vermutlich wird Mafia 4 keinen großen Schritt nach vorne wagen, sondern seinen üblichen Stärken treu bleiben.

Und dann wäre da noch der Release: Aufgrund eines Werbespots war der Termin schon vorab geleakt. Mafia: The Old Country wird im Sommer 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen. Ein festes Datum steht noch aus. Das gilt auch für Borderlands 4, welches im Rahmen der Game Awards vorstellig wurde.