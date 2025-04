Mafia: The Old Country – wichtiger Tag für Open World-Hoffnung überraschend nah

Prequels, also solche Serienteile, die sich der Vorgeschichte einer Story widmen, sind auch längst in der Gaming-Welt angekommen. Namhafte Beispiele sind etwa Resident Evil Zero, Metal Gear Solid 3: Snake Eater – oder bald ein Mafia: The Old Country. Wie bei vorangegangenen, kriminell wertvollen Action-Spielen von Developer Hangar 13, dürfen wir uns auf filmreife Inszenierung, offene Spielwelt und jede Menge sizilianische Gangsterehre freuen.

Denn in diesem vierten Hauptspiel des langjährigen Mafiaepos wird es uns rund ums Jahr 1900 nach Sizilien verschlagen, wo wir als Protagonist Enzo Favara vermutlich nicht nur malerische Olivenhaine entlangschlendern. Nachdem insbesondere der Story-Trailer Ende im Dezember für Aufsehen gesorgt hat, steht uns jetzt endlich der Gameplay-Trailer kurz bevor …

Mafia: The Old Country – Ein Gameplay-Trailer, den ihr nicht ablehnen könnt

„Macht euch bereit – der 8. Mai markiert das nächste Kapitel“, verkündete am 24. April der offizielle Twitter-Account @mafiagame. Das Datum markiert den Stichtag, an dem „der offizielle Gameplay-Trailer“ zu Mafia: The Old Country gezeigt wird. Fans der Cosa Nostra und Mario Puzo sollten sich also diesen Tag (pferde)blutrot im Kalender markieren. Genauer: Um 17 Uhr deutscher Zeit soll der Gameplay-Trailer zum vierten Hauptspiel der Mafia-Reihe seine Premiere feiern. Eingebettet ist das Ganze in die PAX East.

Kenner*innen der Videospielbranche wissen natürlich: PAX East ist eine jährlich stattfindende Messe, die im US-amerikanischen Boston abgehalten wird – dieses Jahr vom 8. bis einschließlich zum 11. Mai. Unter den namhaften Aussteller*innen tummeln sich unter anderem Bandai Namco, Larian Studios, Funcom – oder eben Publisher 2K Games und Dev Hangar 13 mit einem Mafia: The Old Country. Jenseits des mit Spannung erwarteten Gameplay-Trailers, werden die Macher*innen zusätzlich mit einem eigenen Panel aufwarten. Für Mafia-Fans außerhalb des Messegeländes dürfte aber vor allem die Ankündigung rund um den Gameplay-Trailer interessant sein.

Fan-Vorfreude zum vierten Mafia-Spiel

Für die sich bündelnde Vorfreude in der Community stehen auch Wortmeldungen in der Twitter-Kommentarspalte. Siehe Postings wie „Wir warten sehnsüchtig auf Mafia The Old Country“, „Freue mich auf die Rückkehr zur Familie“, oder auch ein unmissverständliches „OMG, ich kann es kaum erwarten!“. Warten wir’s also zusammen mit den Fans ab, was Publisher 2K Games nebst Borderlands 4 dieses Jahr mafiös abliefert. Apropos organisiertes Verbrechen: Mafia: The Old Country lierte Atmosphäre-Wucht und erste Story-Infos im Trailer.

