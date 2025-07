Mafia: The Old Country – Diese Spieler müssen zum Release auf den Shooter verzichten

Mit Mafia: The Old Country kehrt die altehrwürdige Spielereihe zurück zu ihren Wurzeln – und auch in den Xbox Game Pass? Eine durchaus nachvollziehbare Überlegung, hat es doch beispielsweise die Neuauflage des ersten Teils recht lang im Abo gegeben.

Die Mafia-Spiele sind demnach im Microsoft-Service längst keine Unbekannten. Und da der Release ohnehin für den PC und Xbox Series X|S erfolgt, ist eine Veröffentlichung im kostenpflichtigen Spielemodell naheliegend. Allerdings gibt es für Abonnent*innen eine vorerst eher enttäuschende Nachricht.

Mafia: The Old Country – So steht es um einen Xbox Game Pass-Release

Denn nach aktuellem Stand ist Mafia: The Old Country nicht Teil des Xbox Game Pass. Zumindest am 8. August, dem Releasetag des storylastigen Shooters, ist dies der Fall. Zwar hat Microsoft noch nicht das Abo-Angebot für den August verraten, aber bei einem so heiß erwarteten Titel wie dem neuen Mafia hätte das Unternehmen gewiss vorab die Werbetrommel gerührt.

Allerdings ist diese Entscheidung nicht allzu ungewöhnlich. Publisher 2K ist in der Regel nicht so sehr daran interessiert, die eigenen Titel schon direkt zum Release in einen Abo-Service zu stopfen. Darüber hinaus hofft das Unternehmen wahrscheinlich darauf, mit einem reduzierten Preis, nur 50 statt der sonst oft geforderten 60 bis 70 Euro, genügend interessierte Spieler*innen von einem dauerhaften Kauf zu überzeugen.

Lesetipp: Hier findet ihr alle sonstigen Infos zum vierten Mafia-Spiel

Falls ihr also schon darauf gehofft habt, Mafia: The Old Country mit eurem Xbox Game Pass-Abo zu spielen, schaut ihr zumindest am Erstveröffentlichungstag in die Röhre. Aber das muss nicht das Ende des Lieds sein.

Spätere Veröffentlichung möglich

Es ist nämlich möglich, dass das vierte Mafia einen späteren Besuch wagt. Immerhin hat es wie eingangs erwähnt auch die Mafia: Definitive Edition irgendwann geschafft und wurde in das Abo-Modell von Microsoft für mehrere Monate aufgenommen.

Allerdings hat sich 2K mit dieser Entscheidung auch sehr lange Zeit gelassen. Genauer gesagt hat es ganze vier Jahre gedauert, ehe das Remake des ersten Mafia-Spiels seinen Weg in den Game Pass gefunden hat. Sollte auch bei The Old Country ein ähnlicher Zeitraum angepeilt sein, müsst ihr wahrlich viel Geduld bewahren.

Nicht so viel Geduld braucht es immerhin beim Spielen. Der Grund? Die Spielzeit von Mafia: The Old Country fällt angenehm knackig aus, wie das zuständige Studio vor kurzem verraten hat.

