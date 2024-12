Mafia: The Old Country – drei kleine, aber große Offenbarungen zum Open-World-Kracher

Diese Meldung ist vom 11.12.2024: Was uns wirklich mit Mafia: The Old Country bevorsteht, ist für den Moment noch Nährboden für Spekulationen. Sobald Publisher Take-Two und Developer Hangar 13 jedoch morgen bei den Game Awards aufschlagen, mit neuem Anschauungsmaterial zu Mafia 4 im Gepäck, werden wir schlauer sein.

Bis der namhafte Journalist Geoff Keighley und ein noch namhafterer Hideo Kojima über uns hereinbrechen, verweilen wir im Land der oft hellsichtigen Mutmaßungen. Dergestalt zum Gegenstand hat der auf Mafia 4, Saints Row und andere Open World-Spiele mit kriminellem Unterbau spezialisierte YouTube-Kanal Mafia Game Videos. Drei „versteckte Details“ sollen es sein, die schon heute frische Einblicke zur kommenden Open-World-Hoffnung gewähren könnten.

Hinweise 1 & 2 zu Mafia 4 aus dem Teaser-Trailer

Das betreffende YouTube-Video „Mafia: The Old Country – Trailer Hidden Details” hat eine Gesamtlänge von etwas mehr als fünf Minuten – die ideale Länge also, um sich kurz und knapp das Neueste zu Mafia 4 ins Hirn zu kippen. Die Person hinter dem Kanal Mafia Game Videos arbeitet im Verlauf des Videos drei Punkte heraus – der erste betrifft ein offizielles, am 3. Oktober veröffentlichtes GIF. Dieses zeigte vor allem eine Weinflasche, bedruckt mit der Jahreszahl „1903“ und dem Flaschen-Label „Vino Torrisi“.

Fans wissen natürlich: Es handelt sich um dieselbe Weinflasche, die wir aus dem Teaser-Trailer zu The Old Country kennen – dort zu sehen ungefähr ab Sekunde vier. Eingeleitet jedenfalls wurde das auf Twitter geteilte GIF mit den Worten „Look beyond the vineyard“ – also übersetzt auf Deutsch: „Blick über den Weinberg hinaus“. Sobald ihr auf den Play-Button des GIFs klickt, wird die Weinflasche optisch hervorgehoben – erklärt wieder Mafia Game Videos in einem anderen Beitrag detailreich. Kurz gesagt: Laut der Schlussfolgerung werden wir in Mafia: The Old Country für einen neu eingeführten Charakter namens Don Torrisi arbeiten.

Der zweite Hinweis erfolgte am 20. Oktober – wieder auf Twitter, wieder über den offiziellen Auftritt @mafiagame. Nochmals handelte es sich um ein GIF, eingeleitet vom Satz „Keep it in the family“, zu Deutsch also etwa „Es bleibt in der Familie“. Das GIF hob drei an der Wand hängende Gemälde hervor, so auch zu sehen im Teaser-Trailer ab Sekunde 16. Wie Mafia Game Videos sagt, zeigen die drei Gemälde: Dom Torrisi, seiner Frau und Tochter Isabella. Wie der Mafia-Experte weiter erklärt, werden wir vermutlich als Protagonist in Mafia 4 eine romantische Beziehung mit Isabella anstreben.

Hinweis 3 zu Mafia: The Old Country aus dem Teaser-Trailer

Der dritte und letzte Hinweis betrifft ein aktuelleres Twitter-Posting vom 7. Dezember. Diesmal wurde der Satz „Secrets tucked between the lines“ gepostet – also etwa “Zwischen den Zeilen versteckte Geheimnisse“. Diesmal beinhaltet die GIF die Wörter „Korruption“ und „Mord“ – zeigt eine gedruckte Tageszeitung, auf der zwei Wörter hervorgehoben sind. Bei den zwei Wörtern handelt es sich um die italienischsprachigen Entsprechungen der Wörter „Korruption“ und „Mord“. Der lesbare Teil des Zeitungstexts sagt dann, wie der YouTuber erklärt:

„Von den Sitzen des Plenarsaals aus unterbrach der ehrenwerte Herr Carofano Luigi, ein mit Baron Fontanella verbündeter Adliger, der für seine Verachtung für Theorien über kriminelle Vereinigungen bekannt ist, den ehrenwerten Herrn Achillini mit heftigen Tönen des Spottes. Es ist unbestreitbar, dass das bloße Wort „Mafia“, selbst wenn es geflüstert wird, in den höchsten Institutionen des Königreichs die abscheulichste Niedertracht hervorrufen kann. […] Saverio Ghillotti ist […] in die Verwaltung des Staates gewählt worden […] als Vertreter der Stadt Lost Heaven.“ Zitat vom YouTube-Kanal „Mafia Game Videos“

Bei den Wörtern „Lost Heaven“ und „Saverio Ghilotti“ spitzen Mafia-Veteran*innen natürlich die Ohren: Lost Heaven ist natürlich der Schauplatz des allerersten Mafia-Spiels. Und hinter dem Namen „Saverio Ghillotti“ steckt womöglich eine Person, die mit dem Richter Roberto Ghillotti und seinem Sohn Billy Ghillotti aus Lost Heaven verwandt ist. Die übrigen Namen aus dem Zeitungsausschnitt – Carofano Lugii, Baron Fontanella und Achillini – setzt der Experte mit möglichen Gegenspielern aus Mafia: The Old Country gleich.

Ob sich diese drei faszinierenden Beobachtungen und daraus resultierenden Schlussfolgerungen von Mafia Game Videos bewahrheiten werden, finden wir vielleicht schon morgen bei den Game Awards raus. Das komplette YouTube-Video findet ihr nachstehend verlinkt – Hinweis No. 3 beginnt ab der ersten Minute.

Apropos mafiöse Machenschaften: Alle gesicherten Infos zu Mafia: The Old Country könnt ihr euch in unserem Übersichtsartikel abholen – garantiert ohne versteckten Pferdekopf unter der Bettdecke.

