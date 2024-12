Mafia: The Old Country – Großer Tag für den Open-World-Kracher steht kurz bevor

Die diesjährigen Game Awards stehen kurz bevor, werden sich genauer gesagt am 12. Dezember zutragen. Neben Zurufen aus der Gerüchteküche, lautet denen ein Resident Evil 9 breitenwirksam präsentiert wird, liegen auch gesicherte Infos vor. Denn Ende August schlug der Enthüllungs-Trailer zu Mafia: The Old Country in den Weiten des Internets auf – und schloss mit dem Schriftzug „Seht mehr im Dezember 2024“.

Dass nun konsequenterweise publik gemacht wurde, dieser vierte Titel aus der Mafia-Reihe würde bei den Game Awards diese Woche nochmal vorgestellt, verwundert demnach nicht. Was allerdings Fragenzeichen heraufbeschwört, ist, was genau Publisher 2K Games und Developer Hangar 13 in Geoff Keighleys Schatten zu Mafia 4 hervorholen werden.

Auftritt für Mafia: The Old Country bei den Game Awards 2024

Kenner*innen der Videospielbranche wissen natürlich: Geoff Keighley ist ein aus Kanada stammender Journalist, der den Gastgeber der Game Awards 2024 gibt. Was wiederum Publisher Take-Two betrifft, hat der Branchenriese mit einem Mafia: The Old Country nicht nur einen Franchise-Hochkaräter in petto. Civilization 7, Borderlands 4 und selbstverständlich ein GTA 6, sind weitere potenzielle Erfolgsgaranten, die beim Publisher mit Hauptsitz in New York im Rampenlicht stehen. Nach dem Reveal Trailer Ende August, nimmt The Old Country also Anlauf – mit Zielrichtung auf die Game Awards.

Display content from twitter.com Click here to display content from twitter.com Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dafür steht ein aktuelles Posting auf Twitter, wo neben der Wortmeldung „Wir sehen uns bei den Game Awards!“ ein kurzes, animiertes Video prangt. Der Informationsgehalt des Twitter-Postings vom offiziellen Profil @mafiagame ist gering: Unter der Wortmarke „Mafia: The Old Country“ fordert „Schaltet am 12.12. ein“ dazu auf, die Game Awards zu verfolgen. Wenn dasselbe Twitter-Posting zum Zeitpunkt dieser Meldung mit fast 5.000 Herz-Emojis versehen wurde, steht das jedenfalls dafür, welche Begehrlichkeiten dieses vierte Mafia-Spiel in der Community auslöst.

Für den Augenblick bleibt jedoch Spekulation, was genau uns Take-Two genau zeigen wird. Da der Release von Mafia 4 jedoch bereits für 2025 ansteht, rechnen wir mit tiefergehenden Einblicken – beispielsweise anhand eines Gameplay-Trailers. Da sich der Release allerdings mit „2025“ in einem weit geöffneten Zeitfenster bewegt, bleibt ebenso Mutmaßung, ob wir „die alte Welt“ bereits Anfang des Jahres oder erst deutlich später im Jahresverlauf besuchen dürfen. Oder der Release womöglich doch auf 2026 hinüberrückt.

Wann erscheint Mafia 4?

Da der Februar nächsten Jahres allerdings mit zahlreichen Blockbuster-Kandidaten (u.a. Assassin’s Creed Shadows, Civilization 7) frequentiert ist, und ein GTA 6 vermutlich das Herbst- und Weihnachtsgeschäft dominieren wird, bleibt abzuwarten, welche Release-Strategie Take-Two fahren wird. Immerhin ist Mafia 4 ebenso wie GTA 6 ein Open-World-Spiel – eines mit fahrbaren Untersätzen und kriminellen Machenschaften dazu. Wir bleiben gespannt und schrubben schon mal unsere Orangen.

Um euch auf Mafia 4 einzustimmen, bieten wir euch nachstehend den Teaser-Trailer an, den ich selbstverständlich nicht ablehnen könnt.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Apropos wertvolles Vitamin C der Orange: In unserem Übersichtsartikel zu Mafia: The Old Country saugt ihr alles ein, was Nachwuchs-Mafiosi über die Cosa Nostra wissen müssen.

Quellen: Twitter / @mafiagame, YouTube / @Mafia Game