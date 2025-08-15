Mafia: The Old Country – Notfall-Update behebt jetzt bodenloses Grafik-Problem – “Grazie!”

Endlich, endlich wurde Mafia: The Old Country von Developer Hangar 13 und Publisher 2K auf die Straße(n von Sizilien) gebracht – und trotzdem schlafen die Entwickler*innen nicht. Das hat bereits am Tag der Veröffentlichung, genauer am 7. August, der Day 0 Patch bewiesen.
Jetzt wird ein weiteres Korrektiv hinterhergeschoben – sprich eines, jenes sich einer ganz bestimmten, ziemlich störenden Problematik annimmt. Die Sache suchte zwar nicht alle, aber doch eine bestimmte Gruppe von PC-Spieler*innen bislang heim. Nun wurde das Problem ausgehebelt.
Mafia: The Old Country – PC Hotfix schafft Abhilfe
Welches Update für das Godfather-Epos Mafia: The Old Country hat Entwicklungsstudios Hangar 13 also rausgehauen, wenn Spieler*innen die dazugehörige Ankündigung auf Twitter abnicken mit Wortmeldungen wie dem augenzwinkernd gemeinten „Grazie! Dieses Spiel ist fantastisch […]“? Die Antwort: Es handelt sich um einen PC Hotfix, der am 13. August für den Computer nachgereicht wurde – und ein ganz bestimmtes Ärgernis angeht.
Bekanntmachung auf Twitter:
Dieser PC Hotfix für Mafia: The Old Country widmet sich einem spieler*innenseitig gemeldetem Problem. Dessen unerwünschte Auswirkung: Bei Grafikkarten bestimmter Hersteller konnte es vorkommen, dass die Bodentexturen im Spiel urplötzlich futsch sind – was natürlich nicht passieren sollte. Welche GPUs konkret von dem Fehler betroffen waren, diese Information wird in der dazugehörigen Bekanntmachung ausgespart. Wir erfahren aber: In Kürze soll ein weiterer Patch erscheinen, welcher sich derselben Problematik ausführlicher annimmt.
Wann dieser nächste, größere Patch zum Grafik-Bug erscheint, auch darüber wird sich in der offiziellen Meldung ausgeschwiegen. Dessen ungeachtet ist es natürlich erfreulich, wenn die Macher*innen einem häufig in der Community geäußerten Kritikpunkt so zügig nachgehen. Im Übrigen: Wer jetzt mit dem Kauf von Mafia: The Old Country liebäugelt, sollte vor allem dann das Portemonnaie zücken, sofern charismatische Charaktere, eine gut inszenierte Story, wunderschöne Spielgrafik oder einfach sizilianischer Flair freudig aufjauchzen lassen.
Zugegeben: Die KI der Gegner hat uns ein wenig unterfordert und auch bei der Performance auf dem PC mussten wir Verbesserungspotenzial feststellen – wobei Hangar 13 eben hier mit Hotfixes & Co. nachbessert. Wer Gaunergeschichten lieber in der Gegenwart erlebt, nicht zu Beginn des 20. Jahrhunderts, sollte hingegen weiterhin bis zum Release-Tag von GTA 6 ausharren – dessen spekulativer Verkaufspreis wieder für Schlagzeilen sorgt.
Quellen: Twitter / @mafiagame, @jdbolzan, Mafia: The Old Country