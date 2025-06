Mafia: The Old Country – Alles, was ihr zum Gangster-Epos wissen müsst

Neben dem ebenfalls für 2025 angekündigten Borderlands 4 hat Take-Two noch ein weiteres Highlight im Gepäck: Im Rahmen der gamescom 2024 enthüllte der Publisher zu der Zeit relativ überraschend Mafia: The Old Country mit einem ersten kurzen Teaser.

Wohin uns Mafia 4 verschlägt, welchen Weg das Gangster-Epos einschlägt und welchen Charakter wir überhaupt spielen, fassen wir euch im Folgenden kurz und bündig zusammen.

Release: Wann erscheint Mafia 4?

Nach der Ankündigung steht mittlerweile ein Releasetermin fest. Mafia: The Old Coutry erscheint am 8. August 2025. Dies hat Publisher 2K Games unlängst in einem Video verraten. Damit bleibt sich die Reihe auch treu, denn bislang sind, bis auf den dritten Teil, alle Mafia-Spiele im August erschienen.

Der Releasemonat passt für die Reihe ohnehin sehr gut. Immerhin entgeht das Action-Spiel damit dem anderen großen Spiel von 2K Games, Borderlands 4, welches im September erscheint. Außerdem bleibt der Titel damit schlussendlich dem sonst sehr umkämpften Weihnachtsgeschäft fern. Eine am Ende vermutlich gute Entscheidung.

Plattformen: Für welche Konsolen gibt es Mafia 4?

Aufgrund einer klaren Ansage von 2K Games wissen wir bereits alle bestätigten Plattformen. Mafia: The Old Country wird sowohl für den PC via Steam als auch für die PS5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Eine Veröffentlichung für die Nintendo Switch ist ausgeschlossen. Allerdings könnte es sein, dass später eine Umsetzung für die Nachfolge-Konsole folgt. Bestätigt ist das bislang zwar nicht, aber wir halten es nicht für völlig unmöglich.

Eine Schrotflinte zwischen Zitronen: In Mafia 4 wird das wohl gar kein so seltener Anblick sein. Credit: 2K / Hangar 13

Story: Wohin geht die Reise im vierten Mafia?

Der Titel für Mafia 4 verrät es bereits: Dieses Mal verschlägt es uns zu den Anfängen der sogenannten Cosa Nostra, also der wohl bekanntesten italienischen Mafia. Die nahm ihren Anfang im 19. Jahrhundert auf Sizilien, sprich es ist wahrscheinlich, dass wir überwiegend auf der Insel im Mittelmeer unterwegs sind.

Als Spieler*in schlüpfen wir in die Rolle des jungen und aus ärmlichen Verhältnissen stammenden Enzo Favara, den es in die Hände einer Mafia-Familie treibt. Für Don Torrisi will er nun alles geben, um sich ein besseres Leben zu ermöglichen. Aber ganz so einfach wird das gewiss nicht – und „Blut ist dicker als Wasser“, wie es die Entwickler*innen schreiben.

Wie unser Held zur Mafia kommt, seht ihr im Trailer:

Ob wir in der Handlung nur auf neue Gesichter treffen, bleibt abzuwarten. Immerhin wäre es möglich, dass zu der Zeit auch ein gewisser Don Salieri seine ersten Geschäfte getätigt hat. Den Antagonisten des ersten Mafias zu treffen, wäre also rein vom Szenario her ein spannender Punkt.

Gameplay: Was ist von Mafia 4 zu erwarten?

Da es zum aktuellen Zeitpunkt weder viele Infos noch ausführliches Videomaterial gibt, können wir zum Gameplay von Mafia 4 keine ausführlichen Details verraten. Der neue Serienteil soll allerdings den Stärken des Franchise treu bleiben – was heißt das?

Schicke Gebäude, prunkvolle Inneneinrichtung: Ob es hier im Spiel irgendwann eine große Action-Sequenz gibt? Credit: 2K / Hangar 13

Zum einen dürfte die Perspektive klar sein, sprich auch Mafia: The Old Country ist ein Third-Person-Spiel, bei dem wir die Welt zu Fuß oder im Auto erkunden. Darüber hinaus wird sich geprügelt, es fliegen blaue Bohnen und hin und wieder darf es auch eine Explosion sein.

Die vielleicht wichtigste Änderung: Ein richtiges Open World-Spiel ist das neue Mafia nicht. Die Geschichte wird sehr linear erzählt und richtige Abzweigungen sind nicht geplant. Stattdessen bleibt das Sizilien der Historie vor allem eine Kulisse, die wir, wenn überhaupt, nur temporär erkunden können. Der Fokus des Teams liegt auf Story und geskripteten Sequenzen.

Vertonung: Atmosphärischer Feinschliff

Die Mafia-Reihe stand schon immer für ihre dichte Atmosphäre und auch Mafia: The Old Country soll diesbezüglich keine Ausnahme bilden. Aus diesem Grund hat Hangar 13 bereits angekündigt, dass man besonders viel Wert auf die Vertonung legt.

https://twitter.com/mafiagame/status/1826327285261037726

Genauer gesagt gibt es in Mafia 4 eine sizilianische Synchronisation, wie das Team in den sozialen Netzwerken bereits verlauten ließ. Zu anderen Sprachen äußerte sich das Studio nicht, aber es dürfte sicher sein, dass mindestens noch englische Sprecher ihr Bestes geben dürfen.

Das war es vorerst mit allen Infos, die wir zu Mafia: The Old Country haben. Sobald sich etwas Neues ergibt, werden wir den Beitrag aktualisieren. Für Take-Two ist Mafia übrigens nicht das einzige Highlight in diesem Jahr: Auch Borderlands 4 soll das Licht der Welt erblicken.

