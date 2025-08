Mafia: The Old Country – So lang braucht ihr für das Action-Highlight

Nur noch wenige Tage, dann geht es ins Sizilien des 19. Jahrhunderts, denn der Release von Mafia: The Old Country steht bevor. Aber eine wichtige Frage steht derzeit noch im Raum: Wie viel Spielzeit wird der Ausflug genau bieten?

Bekannt ist bereits, dass das mittlerweile vierte Mafia wieder zu den Wurzeln zurückkehrt – nicht nur zu denen der Cosa Nostra. Auch spielerisch und inhaltlich wird das Paket etwas kompakter. Darauf deutet bereits der Preis hin, denn dieses Mafia kostet euch nicht den mittlerweile üblichen AAA-Vollpreis. Ein kurzes Intermezzo müsst ihr deshalb aber nicht erwarten.

Mafia: The Old Country – So viel Spielzeit steckt drin

Dies verspricht zumindest Nick Baynes, Präsident des für die Entwicklung zuständigen Studios Hangar 13, in einem Interview mit IGN. Trotz des im Verhältnis zu anderen Blockbuster-Produktionen geringen Kaufpreises bekommt ihr definitiv mehr als genug Stunden Spielzeit in Mafia: The Old Country geboten.

„Ich denke, dass sich wirklich niemand Sorgen um die Qualität des Spiels oder ähnliches machen muss, oder dass es super kurz ist“, heißt es von Baynes. Aber was heißt das in Spielstunden ganz genau ausgedrückt? Nun, eine eindeutige Antwort lässt er im Interview nicht zurück, gibt aber einen konkreten Hinweis.

Lesetipp: Alle Infos zum neuen Mafia im Überblick

So sollten Fans etwa den Umfang des ersten und zweiten Mafias erwarten. Beide Spiele kommen auf eine ungefähr zehn bis zwölf Stunden lange Kampagne, mit Nebenaktivitäten sind es rund 13 bis 16 Stunden. Für Mafia: The Old Country könnt ihr demnach ähnliches erwarten – ein vollumfängliches Open World-Spiel wird euch aber definitiv nicht geboten.

Was ist denn mit der Spielwelt?

Ein Grund dafür ist, dass die Entwickler*innen im Gegensatz zum dritten Teil auf eine richtige offene Spielwelt verzichten. Zwar könnt ihr noch immer Teile des alten Siziliens quasi frei erkunden, aber es ist vor allem reine Kulisse. Viel zu tun gibt es demnach nicht, außer, von Missionsziel zu Missionsziel zu fahren beziehungsweise zu laufen.

Ob Mafia: The Old Country trotzdem am Ende spielerisch überzeugen kann, erfahren wir spätestens am 8. August 2025 auf dem PC, der PS5 und Xbox Series X|S. Nur kurze Zeit später folgt aus dem Hause 2K außerdem noch Borderlands 4.

Quelle: IGN