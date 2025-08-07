Mafia: The Old Country – Wo bleibt unser Test zum Action-Spiel des Sommers?

Vor wenigen Augenblicken ist es gefallen, das Embargo zu Mafia: The Old Country. Die ersten Testberichte sind damit online – allerdings nicht bei uns. Das hat einen simplen Grund, den wir euch nicht vorenthalten möchten.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels hat uns Publisher 2K Games kein Testmuster zur Verfügung gestellt. Wir hatten somit bislang keine Möglichkeit, einen Blick auf das vierte Mafia-Spiel zu werfen. Das heißt allerdings nicht, dass wir euch nicht dennoch eine ausführliche Kritik zum Titel liefern wollen.

Mafia: The Old Country – Dann kommt unser Test zum Spiel

Natürlich gilt, dass wir absolut keinen Anspruch darauf haben, ein Testmuster zu erhalten. Dies liegt ganz im Ermessen des Publishers oder der Entwickler*innen, die selbst darüber entscheiden, wie viele Codes überhaupt zur Verfügung stehen. Dasselbe gilt für die Entscheidung, welchen Redaktionen, YouTube-Kanälen und Streamer*innen ein solches Muster anschließend zugesendet wird.

Im Falle von Mafia: The Old Country haben wir uns derweil dazu entschlossen, das Spiel ganz regulär auf Steam zu erwerben. Wir starten also wie alle anderen Spieler*innen auf dieser Welt zum selben Zeitpunkt und erleben die ersten Schritte mit Protagonist Enzo Favara im alten Sizilien.

Das hat natürlich Einfluss darauf, wann unser Test online geht. Wir versuchen bereits morgen, am Freitag, dem 8. August 2025, einen Ersteindruck online zu stellen. So erfahrt ihr direkt, wie es um die Performance bestellt ist, was das Gameplay in den ersten Stunden auszeichnet und wie sich die Story gestaltet.

Ein abschließendes Urteil wird dieser Text dann noch nicht beinhalten. Voraussichtlich am Montag, dem 11. August 2025, folgt ein Update des Reviews – inklusive Wertung und Fazit. Auch an einem Testvideo arbeiten wir, um euch ebenso audiovisuell über die Stärken und Schwächen von Mafia: The Old Country zu informieren.

