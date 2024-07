Mammutprojekt eines Gaming-Fans: Bastelt aus über 700 Bestenlisten die ultimative Liste – ist euer Lieblingsspiel dabei?

Gretchenfrage für Gamer: Welches ist das beste Videospiel aller Zeiten? Je nachdem, wen ihr fragt, werden euch unterschiedlichste Antworten begegnen. Nintendo-Spieler*innen werden etwas mit Zelda oder Mario antworten, dem PC treue Zeitgenossen kommen mit dem unausweichlichen Half-Life 2 um die Ecke – und da hätten wir noch nicht mal solche zeitlosen Perlen wie Portal, Street Fighter 2 oder die GTA-Reihe erwähnt.

Überhaupt geben sich bei einschlägigen Online-Plattformen und Print-Publikationen die Bestenlisten die Klinke in die Hand. Eurogamer, Game Rant oder GameSpot sind einige der prominenten, englischsprachigen Kolleg*innen, die regelmäßig mit Bestenlisten hausieren gehen, über die sich formidabel diskutieren lässt. Jetzt hat sich ein Gaming-Enthusiast einer Mammutaufgabe angenommen, hat über 700 Bestenlisten zusammengerührt, um euch daraus sozusagen die ultimative Bestenliste zu kredenzen.

Großprojekt Bestenliste aller Bestenlisten

Für seine Herkulesaufgabe hat Reddit-Nutzer IlmeniAVG einerseits einen entsprechenden Thread eröffnet, andererseits eine eigene Website hochgezogen, wo er sein Projekt detailliert vorstellt. Für seine beeindruckende Liste hat der ambitionierte Mann vor allem solche Bestenlisten von professionellen Redaktionen berücksichtigt, Leserumfragen wurden ausgeschlossen. Unterm Strich beinhaltet das Ganze über 100 Fachzeitschriften aus rund 15 Ländern. GamePro, Ars Technica, Deen of Geek, The Guardian sind einige der bekannteren Publikationen.

Mit eingeschlossen für die Bestenliste, um alle anderen Bestenliste in der Geschichte der Videospiele obsolet zu machen, wurden solche Listen-Arten: 98 Mal Beste Spiele aller Zeiten, 51 Mal Beste Spiele am Ende einer Dekade, rund 570 Mal Beste Spiele am Jahresende – und auch neun weitere Listen. Eine vollständige Angabe aller mitgedachten Listen könnt ihr bei Bedarf einsehen.

Spoiler-Alert: Die zehn am häufigsten auf Bestenlisten aufgetauchten Spiele laut Acclaimed Video Games. Credit: acclaimedvideogames.com

Auch die hinter der Liste steckende Methodologie wirkt auf den ersten Blick ausgeklügelt. So wurden die unterschiedlichen Bestenliste abhängig von ihrem Alter gewichtet, wobei neuere Listen leicht bevorzugt gewichtet werden. Zudem wurde jeder vorkommenden Publikation ein Reputationswert zugewiesen. Das heißt: Je größer und innerhalb der Branche wichtiger, desto höher liegt dieser Wert.

Weiteres zur Methode und Bestenliste

Aber was ist, wenn einzelne Titel auf den dutzenden Liste mehrmals, vielfach und überhaupt gefühlt auf jeder Liste überhaupt ihren Auftritt hinlegen? Passiert das bei einer Publikation, wird dieselbe mit einer verminderten Gewichtung abgestraft. Dadurch soll verhindert werden, dass „die produktivsten Publikationen die endgültige Rangliste dominieren“, wie es heißt. Wollt ihr euch vollumfänglich darüber informieren, wie IlmeniAVG beim Zusammenzimmern seiner Liste vorgegangen ist, kann sich darüber weiterführend bei Fragen und Antworten auf der dazugehörigen Website schlaumachen.

Kommen wir also zum Knackpunkt, weswegen wir alle hier sind: Welche unserer Lieblingsspiele konnten im Rahmen dieses Großprojekts das Siegertreppchen erklimmen? Vorab: Ja, in dieser bombastischen Bestenliste finden sich zahlreiche Titel, mit denen fast jede*r gerechnet hätte. The Last of Us, Half-Life 2, diverse Zeldas und Marios sind keine Titel, die großes Erstaunen auslösen.

Worüber wir uns ziemlich gefreut haben, waren mitunter ein Wiedersehen mit Titeln wie Journey, Outer Wilds oder Grim Fandango. Aber genug vorgegriffen – hier kommen die 100 besten Spiele aller Zeiten (oder wenigstens jene, die im Zuge dieses Rankings die vordersten Plätze belegen konnten):

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) The Last of Us (2013) Tetris (1985) Half-Life 2 (2004) The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) The Witcher III: Wild Hunt (2015) Super Mario 64 (1996) Resident Evil 4 (2005) BioShock (2007) The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) The Legend of Zelda: A Link to the Past (1991) Mass Effect 2 (2010) Super Metroid (1994) Super Mario World (1990) Shadow of the Colossus (2005) Final Fantasy VII (1997) DOOM (1993) Portal 2 (2011) World of Warcraft (2004) Metal Gear Solid (1998) Portal (2007) God of War (2018) Elden Ring (2022) Street Fighter II (1991) Grand Theft Auto V (2013) Red Dead Redemption (2010) Chrono Trigger (1995) GoldenEye 007 (1997) Dark Souls (2011) Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) Super Mario Bros. 3 (1988) Castlevania: Symphony of the Night (1997) Uncharted 2: Among Thieves (2009) Bloodborne (2015) Halo: Combat Evolved (2001) Minecraft (2011) Half-Life (1998) Deus Ex (2000) Metroid Prime (2002) Journey (2012) Silent Hill 2 (2001) Red Dead Redemption 2 (2018) Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004) Baldur’s Gate 3 (2023) Super Mario Kart (1992) Hades (2020) Star Wars: Knights of the Old Republic (2003) StarCraft (1998) Super Mario Odyssey (2017) Diablo II (2000) Fallout 3 (2008) Super Mario Bros. (1985) Final Fantasy VI (1994) Pokémon Red/Blue/Yellow (1996) Batman: Arkham City (2011) Super Mario Galaxy (2007) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (2023) Grand Theft Auto IV (2008) Ico (2001) Nier: Automata (2017) The Legend of Zelda: The Wind Waker (2002) Counter-Strike / Counter-Strike 1.6 (2000) Overwatch (2016) Tomb Raider (1996) Grand Theft Auto III (2001) The Walking Dead (2012) Outer Wilds (2019) Super Smash Bros. Melee (2001) SimCity 2000 (1993) Ōkami (2006) Mega Man 2 (1988) Rocket League (2015) The Secret of Monkey Island (1990) Resident Evil (1996) Inside (2016) Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (2015) Grim Fandango (1998) Undertale (2015) Disco Elysium (2019) Super Mario Galaxy 2 (2010) Grand Theft Auto: San Andreas (2004) EarthBound / Mother 2: Gīgu no Gyakushū (1994) Spelunky (2012) Halo 3 (2007) Celeste (2018) System Shock 2 (1999) Grand Theft Auto: Vice City (2002) Sonic the Hedgehog (1991) The Last of Us Part II (2020) Prince of Persia: The Sands of Time (2003) Stardew Valley (2016) Batman: Arkham Asylum (2009) Sid Meier’s Civilization IV (2005) The Legend of Zelda: Majora’s Mask (2000) Titanfall 2 (2016) Super Mario World 2: Yoshi’s Island (1995) Persona 4 / Shin Megami Tensei: Persona 4 (2008) Braid (2008) Donkey Kong (1981) The Sims (2000)

Und? Habt ihr in der epochalen Liste jetzt auch Titel entdeckt, die ihr bis heute längst vergessen hattet – und doch immer mal spielen wolltet? Uns so ergangen mit Ico für die PlayStation 2 (falls das noch irgendeine Seele erinnert). Apropos gute Spiele: Baldur’s Gate 3 hat so viele Auszeichnungen abgeräumt, dass das jetzt wider Erwarten problematisch werden könnte.

Quellen: Acclaimed Video Games; Reddit / @IlmeniAVG