Red Dead Redemption 2: In diesem Sony-Shooter trefft ihr bald Arthur Morgan – aber anders, als ihr denkt

Was haben das Wildwest-Abenteuer Red Dead Redemption 2 und die Neuauflage von Bungies einst 1994 veröffentlichen, futuristischen Shooter Marathon gemeinsam? Nun auf den ersten Blick nicht besonders viel.

Auch, wenn in beiden scharf geschossen wird, so sind Setting, Gameplay-Loop und Geschichte, ja sogar die Perspektive alle gänzlich anders. Eine weitere Gemeinsamkeit ist allerdings jetzt bekannt geworden und die mag unbedeutend wirken, stellt für Fans von Red Dead Redemption 2 aber möglicherweise einen Grund zur Freude dar.

Marathon: Bungie verpflichtet Arthur Morgans Synchronsprecher

Denn wie The Game Post berichtet, soll Roger Clark, also der Synchronsprecher vom Red Dead Redemption 2-Protagonisten Arthur Morgan, auch in Bungies Marathon anzutreffen sein. Das Portal beruft sich auf eigene Quellen. Clark soll in dem derzeit (wieder) undatierten Shooter einem Charakter namens General Davic Reed seine Stimme leihen, wobei noch nicht bekannt ist, welche Rolle dieser spiele.

The Game Post könne darüber hinaus nicht sagen, wie wichtig Reed in Marathon sei und wie umfangreich Clarks Auftritt, sprich: Ob er nur wenige Zeilen ins Mikrofon sprechen musste oder euch möglicherweise umfangreicher in den Ohren liegt. Fans von Red Dead Redemption 2 dürften in jedem Fall frohlocken, wird die Performance des Synchronsprechers als Arthur Morgan doch seit dem Release 2018 gepriesen.

Lesetipp: Hier geht’s zur ursprünglichen Ankündigung des Shooters

Er ist übrigens nicht der einzige bekannte Name, den ihr in Marathon zu hören bekommt. Bereits bekannt sind Erica Lindbeck (Persona 5, Marvel’s Spider-Man) als Glitch, Elias Toufexis (Starfield, Gotham Knights) als Void und Voice Director des Spiels, Nika Futterman (Doom Eternal, Destiny) als Blackbird, Ben Starr (Clair Obscure: Expedition 33, Final Fantasy 16) als Erzähler sowie Donnla Hughes, die als ONI ihr Sprech-Debüt in einem Videospiel feiert.

Sobald Marathon dann irgendwann erscheint – was nach der Verschiebung auf ein unbekanntes Datum noch dauern könnte –, dürft ihr euch also auf eine Menge Prominenz in den Ohren freuen, mit Roger Clark aus Red Dead Redemption 2 jetzt sogar noch mehr. Zuletzt lockte der Shooter derweil mit einem Gratis-Testlauf, der bei vielen Fans sicherlich für Klarheit über den Zustand des Spiels gesorgt haben dürfte.

Quelle: The Game Post