Mario Kart 8 Deluxe: Diesen Fakt kennt ihr über das erfolgreichste Nintendo Switch-Spiel sicher noch nicht

Mario Kart 8 Deluxe ist das erfolgreichste Nintendo Switch-Spiel aller Zeiten, das verrät nicht nur unsere Headline, sondern ist auch relativ verbreitetes Allgemeinwissen.

Aber einen Fakt kennt ihr vermutlich noch nicht, nämlich dass die aufpolierte und mit neuen Inhalten aufgestockte Version des ursprünglich auf der Wii U erschienenen Titels fast nicht passiert wäre? Die beiden ehemalige Mitarbeiter*innen des Unternehmens, Kit und Krysta, lieferten in einer neuen Folge ihres Podcasts einen Blick hinter die Kulissen.

Mario Kart 8 Deluxe: Der Nintendo Switch-Port wäre beinahe nie passiert

Mehr als 67 Millionen Mal hat sich Mario Kart 8 Deluxe mittlerweile verkauft und ist, angesichts von mehr als 150 Millionen unter die Leute gebrachten Konsolen, auf mehr als jeder dritten Nintendo Switch zu finden. Trotzdem soll es sich um eine relativ kurzfristige Entscheidung gehandelt haben, wie Kit und Krysta verraten. Niemand habe mit diesem Erfolg gerechnet.

„Und das Lustige daran ist, als das Spiel das erste Mal auf die Switch kam, wir waren ja beim Release der Switch bei Nintendo, und Mario Kart 8 Deluxe war quasi Teil des Switch-Line-Ups. Innerhalb von Nintendo wusste niemand, dass es so ein schwerer Brummer wird“, enthüllen die beiden im eingebetteten Video.

Rückblickend ist es natürlich immer einfach, zu sagen, dass der wahnsinnige Erfolg von Mario Kart 8 Deluxe auf der Nintendo Switch zu erwarten war. Aber da es sich schon bei der Basisversion des Spiels auf der Wii U um das am meisten verkaufte Spiel handelte und Fans abseits von The Legend of Zelda: Breath of the Wild nur wenig hatten, was sie auf ihrer Switch zocken konnten, hätte man den Port von Mario Kart durchaus für eine gute Idee halten können.

Auf der Nintendo Switch 2 löst dann aber aller Voraussicht nach endlich ein neuer Ableger der Racing-Reihe den bisherigen Vertreter ab. In der ersten offiziellen Enthüllung gab es bereits einen kurzen Blick auf das kommende Mario Kart, in dem ihr mit einer Menge an Fahrer*innen rechnen könnt und, zumindest laut einigen Spekulationen, auch mit einer brandneuen Spielmechanik.

