Mario Kart 9: Darum zweifeln ehemalige Nintendo-Mitarbeiter am Erfolg

Noch verbleibt die Nintendo Switch 2 ohne handfesten Release und konkrete Infos zu ihren Funktionen, über die momentan schon viele Gerüchte im Umlauf sind. Was wir allerdings dank der Enthüllung aus dem Februar wissen, ist, dass zum Start der Konsole Mario Kart 9 als exklusiver Titel erscheinen soll.

Da die vorige Konsole der Fun-Racer-Reihe ihren größten Erfolgshit zu verdanken hat, scheint eine erhoffte Fortführung dieser Glückssträhne eigentlich logisch. Zwei frühere Nintendo-Angestellte glauben jedoch, dass genau dieser Trugschluss dem Unternehmen am Ende zum Verhängnis werden könnte.

Wird Mario Kart 9 nicht der Hit, den alle erwarten?

Kit Ellis und Krysta Yang waren vor einiger Zeit für das PR-Management von Nintendo America zuständig und sind daher in besonderem Ausmaß mit der Marke vertraut. Auf ihrem gemeinsamen YouTube-Kanal widmen sie sich häufiger aktuellen Entwicklungen aus dem zugehörigen Gaming-Kosmos. Diesmal besprechen sie in einem Video mit dem Titel „Das Problem mit dem neuen Mario Kart-Spiel auf der Nintendo Switch 2″ ihre Gedanken über die Strategie eines frischen Ablegers der extrem beliebten Reihe als Verkaufsargument für die bevorstehende Konsolengeneration.

Hier das besprochene Video:

Wie sie darin nochmal betonen, hat bei Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch beinah 70 Millionen mal die Kasse geklingelt. Damit belegt das Spiel den unangefochtenen ersten Platz in deren Verkaufscharts – eine echte Goldgrube also. Laut Kit und Krysta hatte Nintendo damit allerdings überhaupt nicht gerechnet, als der Port des ursprünglich für die Wii U veröffentlichten Titels eher als „nachträglicher Gedanke“ in Angriff genommen wurde.

Dem Vorgänger unter Umständen zu ähnlich

Mittlerweile ist Mario Kart 8 Deluxe fest in einer aktiven Community verankert, durch den nachgelieferten Booster Pass sogar noch ein Stück stärker. „Wie will Nintendo mich davon überzeugen, dass ich das neue Mario Kart haben will? Dass ich eine Switch 2 brauche, um das neue Mario Kart zu spielen?“, fragt sich Krysta darauf aufbauend. Kit pflichtet ihr bei, in dem er anbringt, Spieler*innen seien den aktuellen Ableger nicht zwingend satt.

Wenn die beiden an Eltern denken, deren Kinder sich Mario Kart 9 wünschen, glauben sie, diese werden wahrscheinlich nach klassischer Meme-Manier mit „Wir haben Mario Kart zu Hause“ antworten und kein Geld für eine schätzungsweise 400 Euro teure Konsole herausrücken. Kann also wirklich genug Innovation in einem nächsten Release stecken, um den Vorgänger zu übertrumpfen? Vor allem, wenn dieser bereits umfangreiche Inhalte in Bezug auf Charakter- und Streckenauswahl bietet und das Gameplay ziemlich unbeweglich ist.

Generell sind sich Kit und Krysta aber einig, dass Mario Kart 9 vermutlich ein tolles Spiel sein wird und sich jeder Titel dieser Serie gut verkauft. Nur ob Nintendo sich tatsächlich nochmal übertreffen wird und den erhofften Volltreffer landet, daran zweifeln sie. „Es wird sehr hart sein für Nintendo, das nächste Spiel vom vorigen zu differenzieren. Es geht nicht mit der Grafik, es geht nicht mit Gimmicks, es geht nicht mit Strecken, nicht mit Charakteren. Was hast du dann noch übrig?“, fasst Krysta ihren Eindruck zusammen. Als ein potenzielles Herausstellungsmerkmal benennt das Duo Live-Service-Elemente, zum Beispiel mit Ingame-Events.

In den Kommentaren teilen viele Zuschauer*innen die Ansichten von Kit und Krysta übrigens nicht. „Wie sie die Leute überzeugen? Ganz einfach, es ist ein neues Mario Kart. So einfach ist das“, schreibt beispielsweise eine Person. Offizielle Neuigkeiten zu Mario Kart 9 gibt es vermutlich schon am 2. April, während des großen Showcase zur nächsten Konsole. Schon davor durften wir kürzlich von vielen spannenden Neuankündigungen für die Nintendo Switch erfahren.

