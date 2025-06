Mario Kart: PC-Spieler rasen jetzt in diesem Klassiker – dank genialem Port

Seit dem Release der Nintendo Switch 2 ist Mario Kart World eines der großen Themen in Gaming-Kosmos. Als einziger großer First-Party-Launch-Titel eine fast schon unumgängliche Anschaffung für Besitzer*innen der neuen Konsole. Aber die Bezeichnung Mario Kart fällt aktuell nicht nur in Bezug auf den taufrischen Release.

An anderer Stelle dürfen sich nämlich PC-Besitzer*innen über einen Zugang in die Welt des Fun-Racers freuen, denn für sie steht ab sofort ein Port von Mario Kart 64 bereit. Das inoffizielle Projekt stößt auf jede Menge Anklang.

Mario Kart 64 wird so zum PC-Spiel

SpaghettiKart nennt sich die von einer Gruppe aus Fans namens Harbour Masters 64 auf die Beine gestellte Version eines Mario Kart 64, die es Spieler*innen am PC erlaubt, sich an dem Rennspiel-Klassiker zu erfreuen. Am 21. Juni wurde auf der Plattform Reddit verkündet, dass die Portierung ab sofort zum Herunterladen verfügbar sei. Die entsprechenden Dateien finden sich in einem bereitgestellten GitHub-Ordner. Es handelt sich dabei allerdings um eine frühe Veröffentlichung und die Arbeiten an dem Software-Paket seien noch nicht final abgeschlossen, wie man betont.

Hier eine Präsentation zu SpaghettiKart auf YouTube:

Auch wenn die ganze Aktion mit Blick auf die strengen Copyright-Regelungen von Nintendo fast schon gefährlich wirkt, macht sich hier tatsächlich niemand Sorgen um eine rechtliche Schelle, wie GamesRadar herausstellt. Immerhin hat das Team einen vollkommen eigenständigen Code verwendet und greift außerdem nicht auf originale, geschützte Assets zurück. Diese müssen von den Nutzer*innen selbst bereitgestellt werden. Wie das funktioniert und was dabei beachtet werden muss, ist in einer detaillierten Anleitung auf GitHub nachzulesen.

Release von Mario Kart 64-Port mit Applaus begrüßt

Unter der Bekanntgabe zum Release der Portierung ist viel Lob für SpaghettiKart zu finden, welches sich übrigens als humorvoller Seitenhieb an die Programmierung von Mario Kart 64 so nennt. Besonders die Performance wird stark gepriesen, eine Person schreibt beispielsweise: „Sieht mega aus und schafft 60 FPS und 144Hz wunderbar. Das ist jetzt die beste Art es zu spielen, davon bin ich überzeugt“. Auch juckt es die Fans schon in den Fingern zu sehen, welche Mods die Community für den Port aus dem Ärmel schüttelt.

Derweil diskutieren Spieler*innen des neuesten Releases von Nintendos Rennspiel-Reihe gerade ebenfalls über mögliche Zusätze, allerdings nicht in der Form von Mods. Es geht um die Einführung von Fahrern und Fahrerinnen in Mario Kart World aus anderen Franchises, wie etwa Animal Crossing oder The Legend of Zelda, gegen die sich die Verantwortlichen beim japanischen Videospiel-Giganten nun ausgesprochen haben.

