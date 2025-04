Mario Kart World: Diese Fahrer gehen auf der Nintendo Switch 2 sicher an den Start

Nach Monaten der Ungewissheit hat Nintendo die Switch 2 endlich offiziell vorgestellt. Die Präsentation gab nicht nur einen ersten Ausblick auf die neue Konsolengeneration – sondern auch auf Mario Kart World.

Natürlich lag Nintendos Fokus beim Showcase zunächst auf der Hardware, doch gerade zum Start entbehrte man einige Minuten und bot spektakuläre Szenen des populären Fun-Racers. Sie strotzen vor witzigen Details und zeigten vor allem, auf welche Fahrerinnen und Fahrer wir uns ganz sicher einstellen dürfen.

Mario Kart World: Von Pauline über Shy Guy bis Mopsie – Diese Fahrer sind auf der Switch 2 dabei

Wenig überraschend wird Nintendos ikonischer Schnauzbartträger von seinen vertrautesten Begleiter*innen auch auf der Rennstrecke nicht allein gelassen. So kommt es, dass neben Mario selbstredend auch Prinzessin Peach, Luigi, Bowser und Donkey Kong gesetzt sind. Letzterer darf sich mit Mario Kart World übrigens über einen frischen Look freuen, der sich etwas mehr an der Filmadaption orientiert (via Gamespot). Auch viele andere Charaktere wurden in diesem Zuge einer virtuelle Frischzellenkur unterzogen.

Seht hier den Trailer zu Mario Kart World:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die weiteren Fahrerinnen und Fahrer, die im Laufe des Trailers alle mehr oder weniger prominent in Erscheinung getreten sind und daher als bestätigt gelten dürften, wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und das ist eine wilde Liste, geentert von einer ganzen Latte an für gewöhnlich als Gegner aus Mario-Abenteuern bekannten Figuren wie dem Kaktus Pokey, dem springenden Fisch Cheep Cheep und dem urigsten aller Gegner, Gumba. Ganze 50 Charaktere warten jetzt im Aufgebot, um von euch erwählt zu werden:

Mario

Luigi

Peach

Daisy

Rosalina

Toad

Yoshi

Wario

Donkey Kong

Bowser

Toadette

Waluigi

Koopa Troopa

Baby Mario

Baby Luigi

Baby Peach

Birdo

Gumba (Neu)

König Buu

Pauline

Knochentrocken

Pickondor (Neu)

Parapünktchen (Neu)

Baby Daisy

Krötsus (Neu)

Spike (Neu)

Cheep Cheep (Neu)

Bowser Jr.

Shy Guy

Baby Rosalina

Mopsie

Pinguin (Neu)

Piranha-Pflanze

Schneemann (Neu)

Rocky Schraubschlüssel (Neu)

Delfin (Neu)

Skelettfisch (Neu)

Pokey (Neu)

Spukmatz (Neu)

Lakitu

Krabbe (Neu)

Football-Chuck

Moo Moo (Neu)

Pianta (Neu)

Hammer-Bruder

Summser (Neu)

Flappflapp (Neu)

Cataquak (Neu)

Wiggler

Monty Maulwurf

Passend dazu: Wir haben Mario Kart World erstmals angespielt

Ob bei dieser illustren Liste noch Platz für weitere Neuzugänge ist? Im Gegensatz zu Mario Kart 8 Deluxe fehlen ja die Koopalinge um Larry, Morton und Co. sowie Crossover-Charaktere wie Diddy Kong, Link oder Melinda. Die Zukunft wird zeigen, ob es bei diesem Aufgebot bleibt – vielleicht schon bei der Nintendo Direct speziell zu diesem Spiel am 17. April. Welche Strecken ihr in Mario Kart World schon sicher erwarten könnt, haben wir an anderer Stelle für euch herausgefunden.

Quellen: YouTube / Nintendo DE, Gamespot