Mario Kart World: So schaltet ihr in nicht einmal einer Stunde alle Fahrzeuge frei

Mit seiner offenen Welt, den vielen Charakteren und Kostümen sowie Fahrzeugen hat Mario Kart World einiges zu bieten und will euch nicht nur eine Handvoll Stunden bei der Stange halten.

Doch wer nach dem perfekten Kart oder Bike sucht, hat möglicherweise keine Lust, über Tage oder Wochen langsam alle Fahrzeuge freizuschalten. Zum Glück geht es auch schneller: Mit einer zwar langweiligen, aber durchaus effizienten Methode könnt ihr in schlappen 40 Minuten alle fahrbaren Untersätze freischalten.

Einfacher Trick in Mario Kart World: So bekommt ihr schnell alle Fahrzeuge

Und so geht’s: Klemmt euch im sogenannten „Freies Fahren“-Modus von Mario Kart World hinter ein ganz bestimmtes Auto, das konstant Münzen ausspuckt. Dort, wo man normalerweise durch die Glasscheiben das Innere des Fahrzeugs sehen kann, ist eine der Item-Boxen mit Fragezeichen darauf, auf dem Dach rotiert ein doppelter Lautsprecher. Am leichtesten erkennt ihr das Auto aber wohl schlicht daran, dass es kontinuierlich die goldenen Taler fallen lässt.

Nun fahrt ihr einfach gemächlich hinterher und sammelt eine Münze nach der anderen ein. Immer, wenn ihr 100 einkassiert habt, gibt es ein neues Fahrzeug – Schluss ist dann bei 3.000 Münzen. Der Trick stammt wohl von einem Mario Kart World-Fan auf Reddit, auf Twitter hat ihn KirPinkFury verbreitet und zeigt euch in einem Video noch einmal ganz genau, wie der Trick funktioniert.

Weitere Nintendo Switch 2-Spiele findet ihr hier:

Wie lange ihr so braucht, um in Mario Kart World alle Fahrzeuge freizuschalten, hat Twitter-Nutzer*in omegilla mal für euch nachgerechnet: „Bei 16 Münzen in rund zwölf Sekunden, müsst ihr knapp unter 40 Minuten das Auto verfolgen, um 3.000 Münzen zu bekommen. Hört sich ganz schön mühsam an, um ehrlich zu sein.“ Ganz Unrecht hat er oder sie wohl nicht: Rund 40 Minuten stumpf und langsam geradeaus fahren ist sicherlich nicht ansatzweise so spannend, wie wenn ihr die Münzen auf natürliche Art und Weise sammeln würdet.

Falls ihr mit den anfangs verfügbaren Karts und Bikes allerdings ganz und gar unzufrieden seid, ist das zumindest eine gute Möglichkeit, schnell an den Rest zu kommen, damit ihr in Grand Prix und K.o.-Tour alles geben könnt. Wie uns die beiden Modi und natürlich auch die offene Welt gefallen, könnt ihr derweil ganz entspannt in unserem Test zu Mario Kart World nachlesen.

Quellen: Twitter /@KirPinkFury, omegilla