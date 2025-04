Mario Kart World: Auf dieses Feature haben Fans gewartet

Neben der offiziellen Enthüllung der Nintendo Switch 2 war natürlich der Launch-Titel Mario Kart World eines der großen Highlights der Präsentation vom vergangenen Mittwoch. Mit dem ersten Eintrag in dieser Reihe seit 2011 (Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch war streng genommen lediglich ein Wii U-Port) können sich Fans des Fun Racers auf eine Menge Neuerungen freuen.

Dazu gehören natürlich eine ganze Reihe spektakuläre Strecken, nie zuvor hinter einem Kart-Steuer gesehene Charaktere, auch ein paar interessante Features wie das Grinden und natürlich der für die Reihe völlig neuartige Open World-Aspekt. Mit ein paar Quality of Life-Verbesserungen wurde auch an der Spielmechanik gefeilt.

Mario Kart World: Ein Klick und ihr seid geschützt …

Eine davon dürfte vielen Fans zugutekommen, besonders wenn sie unter etwas unruhigen Fingern leiden. Denn ist es euch nicht auch schon einmal vorgekommen, dass ihr eines der begehrten Items aus den Fragezeichenboxen wie rote Schildkrötenpanzer oder Bomben hinter euch her ziehen wolltet, dabei aber vom Button abgerutscht seid und es vorzeitig abgeschossen habt? Damit könnt nun Schluss sein.

Seht hier den Nintendo Treehouse-Stream (mit Timestamp an der relevanten Stelle):

Der vielseitige Einsatz der ikonischsten Items aus Mario Kart hat eine lange Tradition. Schon im ersten Teil auf dem Super Nintendo durftet ihr Bananenschalen werfen und grüne Panzer ablegen, seit Mario Kart 64 konntet ihr die Items mit einem Klick quasi aktivieren, bevor ihr sie tatsächlich abgefeuert oder abgelegt habt. In diesem Fall klebten sie euch am Heck des Karts, was den entscheidenden Vorteil hatte, dass ihr von Angriffen von hinten geschützt wart und auch gegnerische Fahrer*innen aus der Bahn geworfen wurden, wenn sie euch zu nahe kamen.

Der Nachteil: Ihr musstet dabei stets den jeweiligen Knopf gedrückt halten, mit dem ihr das Item aktiviert habt. Das führte schonmal zu einem unabsichtlichen Abwurf der Bananenschale … und damit verbundener Schutzlosigkeit eures „Hinterteils“. Wie nun bei einem Nintendo Treehouse-Livestream zu sehen war, bleibt das Item nach Aktivierung dort erst einmal hängen. „Das Item wird dort gehalten, ohne dass man den Button gedrückt halten muss“, erklärt Kindra Timmerwilke, eine der Hosts.

Das dürfte vielen Spieler*innen zupasskommen, immerhin gibt es auch in Mario Kart World viele Details, auf die ihr achten müsst oder solltet. Was unser erster Eindruck beim Anspielen vom Open World-Mario Kart ist, könnt ihr hier lesen.

