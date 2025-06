Mario Kart World: Besondere Entdeckung – Spieler brechen die Welt mit diesen Tricks

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Spieler*innen in Mario Kart World die ersten Lücken im System ausloten würden. Und so langsam, etwas mehr als eine Woche nach Release, zeigen sich die ersten Ergebnisse dieser Bemühungen.

Ein Fan hat einen Clip mit der Community geteilt, in dem er oder sie sich durch die Begrenzungen der Welt schlängelt und damit womöglich den ersten möglichen Glitch öffentlich präsentiert. Wie immer waren viel Feingefühl und ein geduldiger Entdeckergeist notwendig, um auf ein solches Detail zu stoßen.

Mario Kart World: Grenzen der Spielwelt überwunden

Es ist die Strecke Knochentrocken-Vulkan, auf der Reddit-Nutzer*in TroubadourAndChrono auf einen Spalt in den Polygonen gestoßen ist. „Während ich versucht habe zu sehen, wo mich die Mechaniken und Items des Spiels auf meiner liebsten Strecke hinbringen können, bin ich aus Versehen hierüber gestolpert„, heißt es in dem von der Person verfassten Beitrag. Angehängt ist ein 29-sekündiges Video, in welchem man den Charakter Parapünktchen auf einem Bike dabei beobachten kann, wie er sich mit geschickten Manövern aus dem abgesteckten Level entfernt.

Hier der besprochene Post:

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Ganze beginnt mit einem dem Verlauf der Strecke nach zu urteilen vorgesehenen Wandsprung, der jedoch durch einen von drei mitgetragenen Pilzen so verstärkt wird, dass er über die anschließende Fläche hinausschießt und das Fahrzeug oberhalb des Elements platziert.

Hier prescht Parapünktchen unter Einsatz eines weiteren Pilzes voran in eine Lücke unterhalb eines großen Rippenknochens, fällt in dieser steil herab und befördert sich mit einem Sprung auf den sandigen Boden. Von dort aus führt der Weg in Richtung eines als unerreichbar konzipierten Abschnitts, der eine Perspektive wie von unterhalb des Grunds auf die Bauweise der Umgebung gewährt.

Lesetipp: Ein Item in Mario Kart World ist besser als alle anderen

Das ist erst der Anfang

„Das ist ernsthaft der erste Glitch den ich in diesem Spiel gesehen habe„, kommentiert ein*e Nutzer*in den Beitrag erstaunt. Die Community freut sich darüber, den Anfang der Auseinandersetzung mit einem brandneuen Mario-Spiel, in dem womöglich noch eine Menge unentdeckter Geheimnisse stecken, mitzuerleben. Aufregende Aussichten für eine Fangemeinde, die für ihren unerschütterlichen Drang bekannt ist, jede noch so kleine spielerische Möglichkeit aus den ihnen vorliegenden Titeln herauszuquetschen.

Dabei fördern sie neben diversen Glitches auch Lustiges oder Skurriles hervor, so wie kürzlich, als eine eigenartige Verhaltensweise von NPCs in Mario Kart World aufgedeckt wurde.

Quelle: Reddit r/mariokart