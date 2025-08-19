Mario Kart World: „Bitte Empathie zeigen“ – Darum schaltet sich jetzt plötzlich der Tierschutz ein

Gewalt gegen Tiere und Mario Kart World – das sind zwei Themen, die nicht sofort gedanklich zusammengeführt werden. Klar, von den kaum als Verkehrsunfälle zu bezeichnenden Rückschlägen sind auch tierähnliche Wesen betroffen und wer weiß, ob in den geschossenen Panzern nicht vielleicht doch noch ein Koopa steckt, aber offensichtliches Unglück geht hier nicht speziell auf die Kappe von Tieren.

Erst auf den zweiten Blick und mit genügend Hintergrundwissen zu deren Ausbeutung kann ein bestimmtes Detail negativ auffallen. Wer wäre eher prädestiniert dafür auf jenes aufmerksam zu machen, als die Tierschutzorganisation PETA. Und so kommt es eben, dass genau die sich jetzt dazu mit einer Bitte an Nintendo wendet.

Mario Kart World: PETA möchte, dass die Kuh den Nasenring ablegen darf

Spieler*innen von Mario Kart World lieben die Kuh als wählbare Rennfahrerin. Es ist ihr erster Auftritt hinterm Steuer, war sie doch vorher nur Teil der Kulisse und kam höchstens als Hindernis auf der Strecke Kuh-Muh-Weide unfreiwillig mit Fahrzeugen in Berührung. Um die Beliebtheit des klassisch schwarz-weiß-gefleckten Rinds weiß auch PETA, mit dieser Bekundung eröffnet die Organisation ihren offenen Brief an den Videospielkonzern Nintendo (via Nintendo Everything), welcher sich für die Mario Kart-Reihe verantwortlich zeichnet.

Aber darin geht es eben nicht bloß um eine Lobpreisung der neuen Figur, es handelt sich um einen Appell. „Würdet ihr bitte Empathie gegenüber Rindern zeigen und den Nasenring entfernen?“, lautet das zentrale Anliegen. Wie PETA erklärt, werden die Ringe von der Fleisch- und Milchproduktindustrie verwendet, um Nutztiere zu kontrollieren, wobei sie erhebliches Leid empfinden. So zum Beispiel bei Kälbern, die mit einem spitzen Nasenring der Mutter beim Säugen Schmerzen zufügen und so von ihr abgestoßen werden. Oder auch bei Bullen, deren Ring an ihrem Horn befestigt wird, um sie in einem Zustand des Unwohlseins zu halten.

Kein Bild der Zustimmung in der Community

„Entfernt den Nasenring und lasst die Kuh frei rasen – ohne schmerzvolle Erinnerung an die Industrie, welche Tiere wie Profitmaschinen behandelt“, beendet PETA die Nachricht. Auch wenn nicht zu bestreiten ist, dass Misshandlungen wie Nasenringe oder Brandmale generell als verwerflich anzusehen sind, hat diese spezielle Aufforderung sich schnell zu einer Kontroverse entwickelt, mit denen PETA nicht ganz unerfahren ist. Auf der Plattform Reddit etwa werfen Fans unter anderem ein: „Es ist eine Kuh, die ein Go-Kart fährt, haben sie nichts Besseres zu tun.“

Schwer vorzustellen, dass Nintendo PETA wirklich Gehör verleiht, doch dessen ist sich die Organisation aller Wahrscheinlichkeit nach bewusst und hat die Gelegenheit wohl eher dafür genutzt, um mit der generierten Aufmerksamkeit für Aufklärung zu sorgen.

Falls ihr den Aufsprung bis jetzt übrigens verpasst haben solltet und euch noch kein Bild von Nintendos neuem Rennspiel machen konntet, lässt sich das auf der bevorstehenden gamescom ganz leicht nachholen. Dort ist es nämlich möglich, neben einigen anderen Titeln auch Mario Kart World anzuspielen.

