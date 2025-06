Mario Kart World: Das beste Kart zum Start – Erstes Ranking verrät, worauf ihr setzen solltet

Mit Mario Kart World geht endlich ein brandneuer Ableger von Nintendos beliebter Fun Racer-Reihe an den Start. Neben zahllosen frischen Fahrerinnen und Fahrern spielen natürlich auch die fahrbaren Untersätze, in die ihr auf der Switch 2 steigen dürft, eine signifikante Rolle.

Wer sich erst einmal selbst auf den Strecken ein Bild machen will, welches Gefährt ihm am besten liegt, der sollte die folgenden Zeilen womöglich erst einmal überspringen. Für alle, die ihre Kontrahenten auf dem Asphalt schon direkt zu Beginn an mit ihren Bremslichtern blenden wollen, haben wir das passende Ranking der besten Karts zum Start parat.

Mario Kart World: Das sind die besten Karts laut Tier List

Vertraut man der vorläufigen Tier List von Game8, so gibt es das eine oder andere Gefährt in Mario Kart World, mit dem ihr eure Konkurrenten direkt zum Start Staub schlucken lasst. Natürlich ist die Entscheidung noch einmal von persönlichen Präferenzen und dem ganz eigenen Fahrstil abhängig, allerdings geben die verschiedenen Werte in Tempo, Beschleunigung, Gewicht und Handling Aufschluss, für welches Kart ihr euch auf der Switch 2 entscheiden solltet, wenn ihr den Sieg einheimsen wollt.

Passend dazu: Mario Kart World in der Vorschau: Eine neue Spielerfahrung ist gewöhnungsbedürftig

Die Stats der Fahrzeuge könnt ihr euch mit Y im Auswahlbildschirm anzeigen lassen. Fünf Karts stechen an dieser Stelle heraus, die von einer besonders starken Stat-Kombination profitieren. So kommt es, dass das Kart mit den größten Gewinnchancen der Baby-Blooper ist. Vor allem im Bereich des Tempos, aber auch hinsichtlich seiner Beschleunigung und eines noch immer stattlichen Handlings in Kombination mit einem schwereren Fahrer weiß die coole Karre von sich zu überzeugen.

Die vollständige Tier List findet ihr hier:

S-Tier:

Baby-Blooper

A-Tier:

Roadster Royale

Mach-Rakete

R.O.B-Bike

B-Tier:

Dorrie-Trike

Game8 zufolge spielt allerdings ebenfalls eine Rolle, ob ihr eher auf einem technischen Kurs unterwegs seid, der von vielen scharfen Kurven geprägt ist, oder ihr auf einer eher simpleren Strecke fahrt, auf der Tempo wichtiger als Beschleunigung ist. Abhängig ist dies natürlich, wie schon durchgeschienen sein dürfte, auch von eurem gewählten Fahrer oder der Fahrerin, die im Cockpit sitzt.

Hier stellt Waluigi aktuell und wie schon im achten Ableger eine hervorragende Wahl dar, da er direkt hohe Tempo- und Beschleunigungs-Werte mitbringt.Auch Wario und Donkey Kong finden sich erneut im Ranking der besten Charaktere wieder. Alle Fahrerinnen und Fahrer von Mario Kart World haben wir an anderer Stelle für euch zusammengefasst.

Quellen: Game8