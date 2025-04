Mario Kart World: Diese Dinge habt ihr im Trailer vielleicht verpasst

Junge, Junge, was wird das für ein Spektakel, das uns da bei Mario Kart World erwartet. Das konnte der Trailer zu Beginn der Vorstellung der Nintendo Switch 2 schon einmal glaubhaft vermitteln. Der nächste Eintrag des Fun-Racers wird der erste Exklusivtitel für die neue Konsole.

Schon der Trailer strotzt vor neuer Ideen, so vielen Charakteren, wilder Strecken und dem völlig neuartigen Open World-Feature. Wir haben das viereinhalb Minuten lange Video noch einmal genau unter die Lupe genommen.

Mario Kart World: So ein großes Fahrerfeld gab es noch nie

Es beginnt auf der Wüstenstrecke Mario Bros. Circuit, die wir schon bei der kurzen Ankündigung der Nintendo Switch 2 vor ein paar Monaten gesehen haben und bestätigt, was wir damals schon dachten. Das Fahrer*innenfeld wird mächtig aufgestockt, sodass jetzt bis zu 24 Charaktere gleichzeitig auf der Strecke sind. Dabei gibt es im Aufgebot so viele Neuzugänge, dass man sie kaum zählen kann.

Sehr hier den Trailer zu Mario Kart World:

Haben wir natürlich trotzdem getan, es sind 49, und neben den alten Haudegen wie Waluigi, Birdo, Pauline oder Shy Guy kommen viele Mario-Charaktere (die zum Teil eigentlich gar nicht Kart fahren dürften) hinzu: Monty, Pokey, Frosty, Spike oder Gumba – bei den meisten fragt man sich, wie die überhaupt lenken.

Nachdem zu den Karts in der Vergangenheit auch Bikes hinzukamen, fahrt ihr nun zusätzlich auf Jet Skis dem malerischen Sonnenuntergang im Peach Resort entgegen, mit Schneemobilen halsbrecherische, eisige Abfahrten hinunter oder gleitet mit Jet-Hybrid-Fahrzeugen durch die Nacht. Sich ändernde Wetterbedingungen sowie der Tag-und-Nacht-Zyklus sollen dabei einen Effekt auf

Völlig neu ist auch, dass ihr mit den Karts auf einigen Streckenbegrenzungen grinden (ab Minute 1:05) und euch von Wänden abstoßen könnt. In einer Szene (ab Minute 1:23) fährt Birdo von hinten auf die Ladefläche eines Trucks und führt das Rennen einfach mit diesem fort. Und was ist das für ein Burger, den Mario direkt in der nächsten Szene isst und dadurch ein neues Outfit bekommt?

Frischer Ansatz und neue Spielmodi

Die Kart-Rennen finden in unterschiedlichen Regionen der Welt statt – und auf diese gigantische Weltkarte mit einem Vulkan im Nordwesten, einer sandigen Wüste im Westen, dichten Wäldern im Norden und einem schneebedeckten Land im Nordosten können wir schon einen kurzen Blick werfen. In den klassischen Grand Prix (Mushroom Cup, Flower Cup, usw., ihr kennt das Spiel) warten vier Strecken auf euch. Neu ist, dass ihr auch von Strecke zu Strecke fahren müsst – ein Zwischenspiel als Teil des Spiel.

Bei den Tracks könnt ihr allem Anschein nach wieder das erwarten, was die Reihe auszeichnet: Spektakuläre Streckenführung, viele bekannte Settings aus Mario-Spielen und ein buntes Feuerwerk an Ideen – ein riesiger Sandwurm am Horizont einer Wüstenwelt, ein Rennen auf dem schmalen Grat eines vereisten Bergmassivs, ein aus dem Wasser springender Wal in einem Hafen, riesige Pilzhäuser am Straßenrand (kupo) und ein fliegendes Piratenschiff.

Und dann sind wir noch nicht einmal zum K.O.-Modus oder freien Modus gekommen, in dem ihr einfach mit Kart oder Bike auch im Multiplayer-Modus auf Entdeckungstour gehen und von euch Fotos schießen könnt. Was unser persönlicher Eindruck von Mario Kart World ist, lest ihr hier, denn wir könnten vor Ort in Paris das Spiel anzocken.

