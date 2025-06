Mario Kart World: Diese neue Fähigkeit hebelt den gefürchteten Blauen Panzer aus

Auch in Mario Kart World ist der Alptraum aller, die es seit jeher mit der Fun-Racer-Reihe halten, wieder zurück: Der Blaue Panzer (oder auch Stachi-Panzer) bahnt sich seinen Weg durch die Reihen der Fahrer*innen und sucht sich schonungslos die Person, die an führender Stelle liegt.

Über die Jahre hinweg hat sich das Konzept dieses Items ein wenig gewandelt und mit der Zeit kamen sogar Möglichkeiten auf, diesem folgenschweren Treffer zu entgehen. Mit dem neuesten Ableger von Mario Kart wird eine Funktion eingeführt, die auch auf den Blauen Panzer einen kuriosen Effekt haben kann.

Mario Kart World: Keine Angst vorm Blauen Panzer

Alle Mario Kart-Spieler*innen kennen das: Auf Position eins geht es in die letzte Kurve oder auf die Zielgerade, den Sieg oder vielleicht sogar den Gewinn des Cups vor Augen, doch dann das: mit einem Heulen kündigt sich der Super-Gau an, der Fans des Fun Racers seit 1996 das Leben schwer macht.

Der Blaue Panzer pflügte sich erstmals in Mario Kart 64 durch das Fahrer*innenfeld und räumte alles ab, was ihm im Weg war, bis hin zum Führenden. Später gab es das Item auch in „abgeschwächter“ Form, in der es Flügel bekam und ausschließlich den oder die Erstplatzierte*n traf – allerdings mit ordentlicher Explosionswelle, welche die umliegenden Charaktere in Mitleidenschaft zog.

In Mario Kart 8 kam mit der Superhupe erstmals ein Gegenstand, das den Stachi-Panzer zerstören konnte. Das Item schickt eine Schockwelle, die euch vor dem gefürchteten Panzer schützt, muss aber mit passendem Timing eingesetzt werden. Auch, sich zurückfallen zu lassen, um anderen den Vortritt zu gewähren und damit dem gnadenlosen Panzer auszusetzen, war oft eine beliebte Taktik. In Mario Kart World gibt es aber noch eine andere Möglichkeit, wie ein Video auf Reddit beweist.

Zurück zum Glück

Dort könnt ihr nämlich die Rückspulfunktion nutzen, die wohl eigentlich dazu gedacht ist, schwierige Kurven zu üben oder euch eine zweite Chance bei einer verpassten Abzweigung zu einer Abkürzung zu gewähren. Drückt ihr nämlich die untere Pfeiltaste, läuft die Zeit auf der Rennstrecke zurück… allerdings – und das ist der große Haken an der Funktion – nur für euch. Alle anderen Fahrer*innen cruisen munter weiter und auch der Stachi-Panzer wird von der Zeitanomalität nicht beeinflusst. Glück für euch! Spult aber nicht zu weit, denn ansonsten verliert ihr mehr Zeit, als ihr durch einen Panzertreffer hättet einbüßen müssen.

Bedenkt auch, dass die Rückspulfunktion nicht im Online-Modus funktioniert; wäre ja auch unfair, wenn ihr euch in kompetitiven Rennen mit solchen Mitteln einen Vorteil verschafft. Im Singleplayer oder auch in den Online-Lobbys steht euch diese Möglichkeit allerdings zur Verfügung. Wie unser erster Eindruck von Mario Kart World war, könnt ihr derweil hier lesen.

