Mario Kart World: Easter Egg von extrem obskurem Nintendo-Spiel versteckt – „absolut magisch“

Selbst, wenn ihr Mario Kart World nicht viel mit Freund*innen spielt und euer Wohnzimmer von Freudenschreien und Frustgebrüll erfüllt wird, bekommt ihr von der Musik des Spiels aufgrund der lauten Soundeffekte vielleicht wenig mit.

Ziemlich schade, denn der ist tatsächlich ziemlich gut und vor allem vielfältig. Wie vielfältig, das zeigt jetzt der Remix eines Songs von einem Spiel aus dem Jahre 2009. Wobei Spiel fast zu viel gesagt ist, denn eigentlich handelt es sich bei dem Flipnote Studio, das exklusiv für den Nintendo DSI und Nintendo 3DS erschien, wohl mehr um eine Anwendung, die euch das Zeichnen näherbringen sollte.

Mario Kart World: „Take a page and a pen…“

Falls ihr selbst damals zum Stylus gegriffen habt, kennt ihr den „Mario Drawing Song“ womöglich: Spielerisch erklärt er euch, wie ihr das Gesicht des Klempners in nur wenigen Schritten auf den Bildschirm zaubert. In Mario Kart World hat man die Lyrics zwar nun zurückgelassen, doch die Melodie ist auch als Remix unverwechselbar: Nintendo beziehungsweise der führende Komponist des Spiels, Atsuko Asahi, hat ein Easter Egg für echte Fans eingebaut.

Auf Social Media trifft dieser Fund auf ziemlich viel positive Resonanz. Unter einem Twitter-Post, wo Nutzer*in NintendoMusiczu den Remix teilte, häufen sich Kommentare wie „absolut magisch“ und „das ist wunderschön.“ Die Grundmelodie ist natürlich dieselbe, auch die Lyrics ließen sich hier erneut mitsingen. Besonders im Vordergrund steht allerdings das Jazz-Saxophon, das dem 14 Jahre alten Song einen ganz besonderen und überaus frischen Anstrich verleiht.

Nicht der erste Auftritt

Wie Spieler*innen dort korrekt anmerken, ist das nicht der erste Remix vom „Mario Drawing Song“: Bereits im 2011 veröffentlichten Super Mario 3D Land hat Komponist Takeshi Hama eine Hommage an Flipnote Studio eingebaut, nämlich bei dem Lied, das in der achten Spezialwelt Krone spielt. Falls ihr bei der dortigen Levelauswahl also unergründliche Nostalgie gespürt habt, wisst ihr jetzt, warum.

Falls ihr also noch einen Grund gebraucht habt, um den Soundtrack von Mario Kart World zu feiern, hier ist er. Auch sonst kann die Auswahl mehr als begeistern und springt zwischen modernen Spielen und fast vergessenen Klassikern. Sogar die Musik aus Wario Land oder Donkey Country kommt in Form von Neuinterprationen vor, wie unser Test zu Mario Kart World verrät.

