Mario Kart World: Ein Item ist besser als alle anderen – und zwar mit Abstand

Mario Kart World ohne Items wäre wie eine Nintendo Switch 2 ohne Portabilität: möglich, aber sinnlos. Bananen, Panzer und Bomben machen den Fun-Racer eben aus.

Doch auch, wenn alle Items ihren Nutzen haben, sind nicht alle von ihnen gleich nützlich und manche eindeutig stärker als andere. Doch welches ist eigentlich das Beste? Der blaue Panzer? Der Kugelwilli vielleicht? Nein, in Mario Kart World solltet ihr beim Durchfahren der Fragezeichen-Boxen auf etwas anderes hoffen.

Mario Kart World: Warum der Buu die Nase vorn hat

Besagter Gegenstand ist in Mario Kart World nicht neu, tatsächlich existiert er schon seit dem ersten Teil der Reihe 1992: Es handelt sich um Buu, den Schabernack treibenden Geist, der auch bei anderen Auftritten von Mario eine schaurige Rolle spielt. Buu ist nicht nur das stärkste, sondern auch das vielfältigste Item des Spiels, besitzt es doch gleich mehrere Eigenschaften.

So macht der Geist euch nicht nur unsichtbar, sondern auch durchlässig: Ihr könnt weder von Gegnern gesehen, noch anvisiert werden und feindliche Projektile wie Panzer zischen einfach durch euch durch. Das war aber längst nicht alles: Ihr klaut außerdem einen Gegenstand von einem oder einer der anderen Fahrer*innen und erleidet noch dazu keinen Geschwindigkeitsverlust abseits der Strecke.

Besonders letzteres macht Buu so stark in Mario Kart World: Ihr könnt nämlich sehr viele Abkürzungen nehmen, ohne an Tempo einzubüßen, so wie auch mit den Turbopilzen. Und weil ihr währenddessen auch noch immun gegen den Blitz, rote und blaue Panzer sowie den Kugelwilli seid, könnt ihr spielend leicht an der Konkurrenz vorbeiziehen oder euren Abstand ganz vorne weiter ausbauen. Das eingebettete Video von Twitter-Nutzer*in EmilP_595 stellt die Stärken des Geist-Items hervorragend unter Beweis.

Hier seht ihr Buu in Aktion:

Spannenderweise war der Buu schon im ersten Mario Kart so mächtig, wurde dann aber zwischenzeitlich abgeschwächt: Im achten Ableger hat der Geist eine Tempodrosselung im Gelände bewirkt. In World kehrt Buu zu seiner alten Stärke zurück und ihr solltet den Guten geschickt einsetzen, wenn ihr euch im Grand Prix und in der K.o.-Tour an die Spitze kämpfen wollt. Damit das klappt, solltet ihr euch am besten auch gleich die besten Fahrzeuge in Mario Kart World schnappen.

