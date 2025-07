Mario Kart World: Eine der mächtigsten neuen Fähigkeiten kennen viele noch gar nicht

Mario Kart World macht dafür, dass es schon der zehnte Ableger des traditionsreichen Fun-Racers ist, eine Menge neu – von der viel zitierten offenen Welt, in der ihr frei herumfahren könnt, bis zum gefeierten und durchgängig aufregenden K.O.-Modus.

Und auch wenn nicht alles Gold ist, was glänzt, und die Spieler*innen nach gut einem Monat auch durchaus negative Erfahrungen gemacht haben – der chaotische Rennspaß ist ohne Frage unterhaltsam … und hat sogar einige neue Tricks versteckt, die ihr erst einmal meistern müsst.

Mario Kart World: Koopa-Panzer abschießen – aber richtig

Neben der Möglichkeit, auf Straßenbegrenzungen und Überlandleitungen zu grinden, um so ordentlich Speed aufzunehmen, könnt ihr mit einem geschickten Sprung sogar an Wänden entlangfahren und mögliche Geheimgänge entdecken. Aber auch mit den wirklich mannigfaltigen Items lässt sich wieder allerlei Schabernack anstellen. Besonders die Panzer und Blumengeschosse werden zu ganz anderen Gefahren, wenn ihr eine bestimmte Technik meistert.

Im ersten Super Mario Kart war es noch so etwas wie ein Geheimnis: Grüne Panzer konntet ihr wie Bananenschalen ablegen, wenn ihr das Steuerkreuz nach hinten gedrückt hieltet; Bananen hingegen konntet ihr mit einem Klick nach vorne wild durch die Gegend werfen. Diese Mechaniken haben sich beibehalten – mit dem Unterschied, dass grüne und rote Panzer mit der Zeit auch frech nach hinten abgeschossen werden konnten.

Aber wusstet ihr, dass ihr diese in Mario Kart World auch zur Seite feuern könnt? Genauer gesagt, nicht nur die Panzer in Single-Ausführung oder Dreierpack, sondern auch die Feuer- und Eisgeschosse, die euch dank der entsprechenden Blumen zur Verfügung stehen. Der Haken dabei ist: Ihr müsst mit dem rechten Kontrollstick in die entsprechende Richtung zielen – etwas fummelig, wenn ihr gleichzeitig mit dem rechten Daumen Gas gebt. Spielt ihr gar nur auf einem Joy-Con, bleibt euch dieses Feature komplett verwehrt.

Euer Helfer in der Not ist da der Nintendo Switch 2-Pro Controller. Dieser verfügt an der Unterseite über Extra-Knöpfe, die ihr frei belegen könnt. So habt ihr die Möglichkeit, mit dem rechten dieser Knöpfe Gas zu geben und gleichzeitig den rechten Daumen frei, um zu zielen. So lassen sich Schildkrötenpanzer schräg nach vorne oder seitlich abschießen.