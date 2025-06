Mario Kart World: Eine Entscheidung lässt Fans frustriert zurück – „macht mich so wütend“

Nach dem Feierabend noch schnell ein paar Runden Mario Kart World mit den Besties auf der Switch 2 einwerfen? Eigentlich eine gute Idee. Leider wirft Nintendo jedoch den treuen Fans mal wieder einen ordentlichen Stock zwischen die Beine.

Zwar lässt sich der jüngst veröffentlichte Fun-Racer grundsätzlich im Online-Multiplayer-Modus erleben. Wer allerdings mit Freund*innen zusammenspielen möchte, dürfte über ein richtiges Ärgernis stoßen: Ganz so einfach ist das Zusammenspiel bedauerlicherweise nicht. Und darüber hinaus sogar nicht in allen Modi umsetzbar.

Mario Kart World: Nintendo-Entscheidung ist zum Haare raufen

Wer schon einmal ein modernes Online-Spiel eingelegt hat, der weiß, wie es normalerweise ablaufen sollte: Ein*e Spieler*in lädt über ein Menü in eine Gruppe, danach wird sich für ein Match angemeldet. In Mario Kart World ist das nicht möglich, denn Nintendo macht es einem unfassbar schwer, richtig zusammenspielen zu können.

Zwar könnt ihr eigene private Räume erstellen, allerdings werden diese mit KI-Fahrern aufgefüllt. Wollt ihr hingegen zu zweit gegen andere Spieler*innen fahren, wird es knifflig. Der Ablauf ist wie folgt:

geht alleine über „Online-Turnier“ auf die Suche nach einem Match

sobald ihr in eine Lobby ladet, kann euer Freund oder eure Freundin über das Social-Menü euch theoretisch beitreten

allerdings ist das nur der Fall, wenn die Lobby noch nicht sofort gefüllt ist

andernfalls wird der Zutritt verweigert oder der- oder diejenige ist erst einmal zum reinen Zuschauen gezwungen

Lesetipp: Wie ihr einen geheimen Modus in Mario Kart World freischaltet, erfahrt ihr hier

Damit aber nicht genug. Die Anleitung gilt nämlich erst einmal nur das klassische Runden-Rennen, wie wir es von früheren Mario Kart-Spielen kennen. Beim neu eingeführten und direkt sehr beliebten Knockout-Modus ist es mitunter nicht einmal möglich, Freund*innen nachzujoinen.

„Das Ausmaß der Inkompetenz ist beeindruckend“

Dass ein Spiel mit wichtiger Online-Komponente wie Mario Kart World im Jahr 2025 noch solche Einschränkungen bietet, dürfte fast schon einzigartig sein. Im Falle von Nintendo ist es allerdings Standard, weshalb sich Fans auf Reddit nicht überrascht, aber sehr wohl frustriert von dieser Entscheidung zeigen.

„Vielleicht findet Nintendo bei Switch 3 eine Lösung für Online! (Werden sie nicht)“, schreibt etwa der oder die Nutzer*in Adventurous-Toe8812 in einem Kommentar. Noch deutlicher wird darth_snuggs: „Es macht mich so wütend, dass sie für S2 [Switch 2] nichts daran geändert haben. Das war die größte Beschwerde, die so viele Leute mit der Switch 1 hatten.“

Auch in weiteren Beiträgen sind etliche Spieler*innen enttäuscht oder verwirrt, wie sie denn nun mit ihren Freund*innen zusammen spielen können. Bleibt zu hoffen, dass Nintendo sich dieser Problematik annimmt und eine Lösung findet. Denn an und für sich bietet der Fun-Racer ordentliche Unterhaltungswerte, wie unser Test zu Mario Kart World aufzeigt.

Quelle: Reddit / @darth_snuggs, @Adventurous-Toe8812, @navetoor