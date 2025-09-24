Mario Kart World: „Großartige Änderung“ – neues Update bringt endlich langersehntes Feature

Der Release von Mario Kart World hat bereits einige Monate auf dem Buckel, aber richtige neue Inhalte hat das exklusiv für die Nintendo Switch 2 erhältliche Rennspiel bisher nicht erhalten. Nun sorgt ein frischer Download dennoch für glückliche Gesichter.

Mit Update 1.3.0 düsen Mario & Co. jetzt auf der Hybrid-Konsole erneut ins Rampenlicht. Neue Strecken oder Fahrer*innen sind zwar weiterhin nicht in Sichtweite, dafür aber gibt es jetzt endlich zwei Features, auf die Fans schon seit der Veröffentlichung gewartet haben.

Neben etlichen Bugfixes und kleineren Anpassungen bietet der Patch, der Mario Kart World auf Versionsnummer 1.3.0 hebt, gleich mehrere spielerische Verbesserungen. Die vielleicht größte Neuerung dürfte vor allem Fans freuen, die bislang noch nicht alle Peach-Münzen und P-Schalter eingesammelt haben.

Denn endlich könnt ihr auf der Karte im „Freie Fahrt“-Modus nachvollziehen, welche Sammelgegenstände beziehungsweise Nebenziele ihr schon abgeschlossen habt. Zudem könnt ihr euch zu bereits abgeschlossenen P-Schaltern teleportieren und euch sogar die Zeiten individuell anzeigen lassen. Kurz gesagt: „Das ist eine großartige Änderung“, wie es Reddit-Nutzer*in Pokeguy211 zusammenfasst.

Lesetipp: Multiplayer frustriert in Mario Kart World

Damit aber nicht genug, noch eine weitere wichtige Neuerung gibt es im frisch veröffentlichten Update. Ab sofort könnt ihr in Mario Kart World euren Freund*innen in einer Online-Knockout-Tour beitreten. Bislang ist das nicht möglich gewesen, wodurch das gemeinsame Spielen in diesem Modus etwas erschwert wurde.

Noch mehr erfreuliche Verbesserungen

Neben den beiden sehr starken Änderungen umfasst das Update 1.3.0 für Mario Kart World aber noch weitere Verbesserungen, die bei den Fans gut ankommen. So bekommt ihr im Multiplayer nun öfters die Auswahl für Rundenstrecken, ihr findet in der offenen Welt häufiger UFOs und die Zeit, in der ein*e Spieler*in nach einem Crash oder Dreher unverwundbar ist, wurde etwas erhöht.

Alle Änderungen, inklusive der verschiedenen Bugfixes, könnt ihr in den offiziellen Patch-Notes auf der Nintendo-Webseite nachlesen. Der Tenor der Fans fällt bislang sehr positiv aus. „Richtig gute Inhalte in diesem Patch. Ich bin überrascht„, schreibt zum Beispiel Hk901909 auf Reddit.

Mit dem Update befindet sich der jüngste Arcade-Racer aus der Nintendo-Feder auf einem guten Weg. Die Frage bleibt allerdings, ab wann Fans mit neuen Strecken oder Fahrer*innen rechnen können. Derweil lest ihr hier unseren großen Test zu Mario Kart World.

Quelle: Nintendo, Reddit / @Pokeguy211, @Hk901909