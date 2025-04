Mario Kart World: Hinweise zu Game Boy-Klassiker im Trailer – „Ein viel interessanterer Background für den Charakter“

Den viereinhalbminütigen Trailer zu Mario Kart World könnten sich viele Fans der Fun Racer-Reihe sicherlich immer und immer wieder ansehen. Einige haben dies auch zur Genüge getan und das Video dabei minutiös auseinander genommen.

Dabei ist im Mario Kart-Reddit unter anderem eine Strecke mit Wüstenthematik in den Fokus gerückt. Fans haben einige Details ausfindig gemacht, die auf einen alten Game Boy-Klassiker hinweisen. Im Fokus ist dabei ein bestimmter Charakter, der ansonsten eher in zweiter Reihe steht.

Mario Kart World: Wiedersehen mit Tatanga und dem Sarasaland?

Dass Peach die Regentin des Pilzkönigreichs ist und dort ihr prachtvolles Schloss stehen hat, dürfte hinlänglich bekannt sein – aber was ist eigentlich mit Prinzessin Daisy? Weiß jemand, wo sie herkommt? In den letzten Jahren war sie mehr eine von viele wählbaren Figuren in Mario Kart/Party/Soccer und Co. und das Love Interest von Luigi.

Um mehr über ihre Lore zu erfahren, müssen wir ganz bis ins Jahr 1989 und das Game Boy-Spiel Super Mario Land zurückgehen. Dieses spielt nämlich in Sarasaland und Mario muss Daisy und das Reich aus den Fängen des Aliens Tatanga befreien – aber was hat das jetzt mit Mario Kart World zu tun?

Seht hier den Trailer zu Mario Kart World:

Screenshots rund um die Strecke Shy Guy Bazaar im neuen Kart-Kracher für die Nintendo Switch 2 haben mehrere Hinweise geliefert, dass Thematiken und Charaktere aus Super Mario Land zurückkehren könnten. Das mit den Zwiebeltürmen wie aus 1001 Nacht entsprungene Schloss könnte das von Daisy sein; sie selbst wird im Charakter-Auswahlbildschirm mit einem Wüstenprinzessinnen-Outfit inszeniert.

In einem Bild sehen wir ein Ufo über dem Schloss schweben, was ein Hinweis auf Tatanga sein könnte – auch die beiden Gegner Batadon und Tokotoko, die nach Super Mario Land in keinem Spiel mehr auftauchten, sind auf einem Screenshot zu sehen.

Tritt Prinzessin Daisy aus dem Schatten?

Während die einen sich Tatanga als freispielbaren Fahrer wünschen (was mittlerweile, da Gegner wie Krötsus, der Skelett-Fisch oder Rocky Schraubenschlüssel als Fahrer feststehen, gar keine unrealistische Idee ist), sehnen sich andere nach mehr Spotlight auf Daisy. „Ich glaube, sie wollten mehr interessante Details zur Wüstengegend hinzufügen“, schreibt NeonAtlas auf Reddit.

„Ich hoffe, Nintendo verfolgt die Idee weiter, Daisy zu einem Wüstenprinzessinnen-Typ zu machen. Es wäre ein viel interessanterer Background für den Charakter.“ In diesem Zuge denken andere sogar noch einen Schritt weiter, sehen Daisy und Sarasaland als Thema für ein neues 3D-Mario oder sogar für den zweiten Super Mario Bros.-Film.

Ihr seht, es sind also viele Details in diesem kurzen Video zu entdecken und viele von ihnen regen zu Spekulationen und Gerüchten an. Was alles schlussendlich in Mario Kart World enthalten sein wird, sehen wir final ab dem 5. Juni, wenn es zusammen mit der Switch 2 erscheint. Bis dahin könnt ihr hier lesen, welche Strecken und Fahrer*innen für den Fun Racer bestätigt sind.

