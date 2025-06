Mario Kart World: Kurioser Glitch katapultiert euch in ungeahnte Höhen – „muss ich ausprobieren, bevor die das reparieren“

In Mario Kart World könnt ihr nicht nur mit bis zu 50 unterschiedlichen Charakteren auf die Piste gehen und in neuen Modi wie K.O.-Tour oder freies Fahren Gas geben, sondern auch mit neuen Tricks gehörig Speed aufnehmen. Wandsprünge, Grinden auf Leitplanken und die altbekannten Stunts bei Sprüngen geben euch einen extra Schub.

Man kann es aber auch übertreiben und durch eine bestimmte Kombination einen kuriosen Bug offenlegen – zumindest im Free-Tour-Modus. Das haben jetzt auch schon einige Spieler*innen herausgefunden und ihren Spaß damit auf Reddit geteilt.

Mario Kart World: Nur fliegen ist schöner

Um den Glitch in Mario Kart World zu triggern, braucht ihr einen Turbopilz und eine Feder – in genau der Reihenfolge – und zudem noch eine der Rampen (Quarter Pipes) in der Nähe, die euch senkrecht in die Luft schleudern, wobei dabei wohl eine Stelle nötig ist, an der die Rampe eine 90-Grad-Biegung macht. Am besten funktioniert das wohl auf Marios Piste, der Retro-Strecke zwischen Kuh-Muh-Weide und Wildem Wipfelpfad im Norden der Map. Fahrt mit Turbopilz-Geschwindigkeit auf die Rampe zu, springt just an deren Kante in die Luft und nutzt am höchsten Punkt die Feder.

Habt ihr das richtig getimed, werdet ihr in der Luft schweben – ohne dass sich das Kart in die fliegende Version verwandelt. Ihr gleitet einfach sanft durch die Lüfte und ganz langsam wieder nach unten. In einem Video von Icy-ConcentrationC schwebt Fahrerin Rosalina (passenderweise für ihren Charakter) Richtung Wälder. „Ich glaube, ich hab das Spiel kaputtgemacht“, schreibt er oder sie. Andere User*innen kopierten diesen Trick und verpassten ihm ihre ganz eigenen passenden Versionen.

So ist im Clip von Alternative_Aioli_69 der fiese Waluigi im Vampir-Kostüm zu sehen, wie er des nachts über Marios Piste schwebt. Kaum passender hätte es potassiumKing hinbekommen können, der Luigi im Wüstenkostüm mit dem Fliegenden-Teppich-Kart auf die luftige Reise schickt und seinen Post mit „I can show you the world“, dem beliebten Song aus dem Film Aladdin, titelt.

Eine richtige Challenge hat sich SpenckKiller629 aus dem Spaß gemacht und während des Fluges sage und schreibe 127 Tricks performt. „Ich muss diesen Glitch ausprobieren, bevor die das reparieren“, meint Okossen unter einem der Videos nur.

Quellen: Reddit / Icy-ConcentrationC, Alternative_Aioli_69, potassiumKing, SpenckKiller629, Okossen