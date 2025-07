Mario Kart World: Nach kritisiertem Update – User macht aufschlussreiche Entdeckung

Nicht mit allen Neuerungen hat Mario Kart World bei den Fans ins Schwarze getroffen. Mit einem kürzlich vorgenommenen Update, das in den Augen der Community klar eine Verschlimmbesserung war, hat man einen gehörigen Zorn auf sich gezogen.

So konnten User*innen ursprünglich im Online-VS-Modus sicher sein, dass ein Kurs im klassischen Modus – also drei Runden – gefahren wird, wenn er zufällig gewählt wird. Diese Möglichkeit preferierten viele: Lieber einen Kurs klassisch fahren als die neue Option mit der Verbindungsstrecke. Nach dem Update sind letzte Strecken auch im Zufalls-Pool. Nintendo möchte, dass ihr das Spiel so spielt, wie sie es für euch vorgesehen haben.

Mario Kart World: Statistik über Online-VS-Rennen

Diese Änderungen hat Reddit-User DaveyRocketXX zum Anlass genommen, eine kleine Statistik aufzustellen. Er analysierte 150 Rennen im benannten Modus in Mario Kart World und führte Strichliste, welche Art von Strecken ausgewählt wurden. „Zur Erklärung: Ich habe einen Userscore von knapp über 8.300 und bin immer gegen Fremde in zufälligen Lobbies gefahren“, führt er ein. „Mit ist klar, dass die Auswahl zufällig ist und die Ergebnisse nicht garantiert sind. Aber ich glaube, dass sie einen guten Überblick darüber geben, was ihr wie oft erwarten könnt.“

Von den 150 Rennen waren:

29 zufällige, klassische Rennen mit drei Runden (entspricht 19 Prozent)

(entspricht 19 Prozent) 51 zufällige Rennen mit Verbindungsstrecke (34 Prozent)

(34 Prozent) 23 klassische Streckenführungen , die als weit entfernte oder Spiegel-Strecken angeboten wurden (15 Prozent)

, die als weit entfernte oder Spiegel-Strecken angeboten wurden (15 Prozent) 47 eine von Spieler*innen gewählte Verbindungsstrecke (31 Prozent)

„Aus den vom Roulette ausgewählten zufälligen Strecken – 80-mal – waren 35 Prozent traditionelle Rennen, während 65 Prozent Verbindungsstrecken mit abschließender Schlussrunde waren“, verdeutliche DaveyRocketXX. Auch insgesamt betrug die Anzahl der klassischen Strecken mit 52 einem Wert von 35 Prozent. „In Online-Spielen werdet ihr also in einem von drei Malen ein klassisches Rennerlebnis haben.“

1-zu-3-Quote für die „guten“ Rennstrecken?

Eigentlich keine schlechte Quote, wobei natürlich nie garantiert ist, wie viele Personen eine zufällige Strecke zur Auswahl stellen – die Wahrscheinlichkeit, in dieser ein klassisches Rennen zu erwischen, steht ebenfalls bei 1 : 3. „Die Verbindungsrouten sind allerdings immer noch eine einigermaßen populäre Option“, so DaveyRocketXX.

Den Grund dafür glaubt Spacetauren zu kennen: „Anstatt eine kleine Chance auf ein 3-Runden-Rennen zu bekommen, bei einer [doppelt so] hohen Chance auf eine zufällige Verbindungsstrecke, wählen die Leute lieber die Verbindungsstrecke, die ihnen am wenigsten missfällt.“

Eine vom System garantierte Option, in der ihr klassisch in drei Runden fahrt, wurde übrigens in 28 Prozent der Fälle (42-mal) gewährt. Einen genauen Überblick, was Fans an dem Update zu Mario Kart World stört, das die ganze Debatte ins Rollen gebracht hat, lest ihr hier.

