Mario Kart World: Nach Update machen Fans überraschende Entdeckung – „Jeder Weltrekord wird heute fallen“

Nintendo hat für Mario Kart World ein neues Update ausgerollt und damit eine Verschlimmbesserung entschärft, die sie erst mit der letzten Aktualisierung eingebaut und damit einen Aufschrei aus der Community auf sich gezogen hatten.

Doch neben der wieder besseren Chance auf klassische Rennen in der zufälligen Auswahl beim Versus-Modus hat Nintendo ein paar weitere Stellschrauben gedreht, von weniger Pilz-Trios bis zu ungenaueren Bumerangs. Fans haben aber noch eine andere Beobachtung gemacht.

Mario Kart World: Mit Highspeed zum Weltrekord

Diese wurde in den Patch Notes seitens Nintendo nicht näher erwähnt, hat aber erhebliche Auswirkungen auf das Spielerlebnis von Mario Kart World – insbesondere, wenn ihr es mit kompetitivem Zeitfahren haltet. So sind die Boosts, die ihr nach der Ausführung von Tricks in der Luft bekommt, merklich schneller geworden. Das zeigt zum Beispiel ein Clip von Panda7K im Subreddit von Mario Kart.

In Mario Kart World gibt es mehr Möglichkeiten denn je, Tricks zu vollführen. Schon in den Vorgängern konntet ihr nach Sprungschanzen kleine Stunts auspacken, die zu einem Geschwindigkeitsschub führten, sobald ihr wieder festen Boden unter den Reifen hattet. Mittlerweile habt ihr jedoch auch so viele weitere Gelegenheiten – vom Grinden auf Leitplanken und Schienen über Fahrten an Wänden bis zu Hüpfern auf gerader Strecke; alles gibt einen Boost. Und dieser fällt jetzt deutlicher aus.

Einen Effekt dürfte das auf den Zeitfahren-Modus haben, den mache Spieler*innen zur Perfektion treiben und atemberaubende Bestzeiten aufstellen. Diese könnten mit dem neuen Update schnell passé sein. „Jeder Weltrekord wird heute schon geknackt werden“, schreibt Panda7K. Im Umkehrschluss würde das bedeuten, dass mit einem möglichen Update, welches das Spiel an irgendeiner Stelle wieder verlangsamen würde, die Rekordzeiten unerreicht bleiben, so wie es schon bei einem Bug in Mario Kart 8 der Fall war.

Insgesamt kommt das Update für Mario Kart World aber ganz gut an; nicht nur, weil Nintendo scheinbar auf seine Fans gehört hat.

