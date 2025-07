Mario Kart World: Neues Update sorgt für Freudenschrei bei Fans – „sie haben es gerettet“

Mario Kart World mag das Rad nicht neu erfunden haben und seine offene Spielwelt gilt für viele als schwächster Aspekt; trotzdem konnte der heiß ersehnte Ableger auf der Nintendo Switch 2 gute Wertungen und Lob von Fans einfahren.

Ein deutlicher Kritikpunkt war allerdings die Streckenauswahl im Online-Modus: Weil viele Spieler*innen nichts mit den Zwischenabschnitten anfangen können und sich das klassische Kart-Erlebnis zurückwünschten, kamen Nintendos jüngste Anpassungen, noch stärker auf das neue Feature zu setzen, nicht gut an. Doch der neue Patch entschärft das Ganze wieder – und erntet Jubel von den Fans.

Wenn ihr auf der offiziellen Support-Seite von Nintendo im Artikel „How to Update Mario Kart World“ nach unten scrollt, findet ihr nicht nur eine Übersicht aller bisher veröffentlichten Patches, sondern natürlich auch das aktuelle Update. Im Bereich „Allgemein“ ist besagter Punkt gelistet, der derzeit bei Fans für Freudentränen sorgt: „Wir haben die Frequenz erhöht, in der Runden-Kurse bei der Auswahl der nächsten Strecke auftauchen, wenn ihr Versus- oder Online-Rennen fahrt.“

Seid ihr noch immer tüchtig dabei, den Online-Modus von Mario Kart World unsicher zu machen, wisst ihr, was das bedeutet: Ihr müsst seltener die von vielen kritisierten Zwischenabschnitte fahren und bekommt öfter die klassischen Kurse mit drei Runden auf der gleichen Strecke serviert. Genaue Prozentzahlen verschweigt Nintendo zwar, aber ein Anstieg ist ein Anstieg – für Fans ein Grund zum Feiern, wie man auf Twitter beobachtet.

Dort schreibt etwa Nutzer*in SonicoVt: „Sie haben Mario Kart World gerettet. […] Ich freue mich so sehr. Verdammt sei jeder, der gesagt hat, sich zu beschweren würde nichts bringen.“ Mehr als 13.000 Herzen gibt es dafür, dieses Gefühl teilen also einige. In einem Update schreibt er oder sie zwar, dass die Chancen zwar besser, aber immer noch schlecht seien. Allerdings sei dies als Beweis anzunehmen, dass Nintendo auf die Spieler*innen höre und Feedback definitiv etwas nütze.

Die wichtigsten Patch Notes

Natürlich bringt das mit der Zahlenkombination 1.2.0 versehene Update noch eine Menge weiterer Änderungen mit, darunter auch zahlreiche Bugfixes, die ihr auf der oben verlinkten Seite findet. Die wichtigsten Anpassungen wollen wir euch aber noch mit an die Hand geben. So hat man etwa die Computer-Gegner und die Zielgenauigkeit des Bumerangs abgeschwächt, außerdem die Wahrscheinlichkeit von Dreifach-Pilzen verringert und die von Fragezeichen-Blöcken erhöht.

Außerdem verändern sich die Farben von P-Schaltern, Fragezeichen-Blöcken und Peach Medaillen, wenn ihr alle davon in der offenen Welt gefunden habt. So wisst ihr, dass ihr wirklich alles erledigt habt. Ebenfalls spannend: Im Versus-Rennen könnt ihr in den Regeln nun einstellen, dass die Item-Boxen nur Pilze ausspucken. Wie Mario Kart World abseits dieser Änderungen abschneidet, erfahrt ihr natürlich in unserem Test.

Quelle: Nintendo, Twitter /@SonicoVt