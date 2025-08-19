Mario Kart World: Neues Update lässt Fans jetzt jubeln – „bin froh, dass sie mein Lieblingsspiel in Schuss halten“

Noch gar nicht lange ist die Nintendo Switch 2 auf dem Markt und mit ihr ging auch der jüngste Teil der wohl beliebtesten Fun-Racer-Reihe mit an den Start: Mario Kart World steht hoch im Kurs der Spielerinnen und Spieler und wird von seinen Entwickelnden regelmäßig mit frischem Futter versorgt.

Der Open World-Ableger läuft nicht immer ganz rund, doch mit Updates und Patches lösen die kreativen Köpfe hinter dem Handheld-Hit nach und nach die Startschwierigkeiten auf, beulen Dellen aus und ziehen so manche noch lockere Schraube im Getriebe fest. Auch die aktuelle Aktualisierung bringt Lösungen mit auf die Strecke, die Fans jetzt jubeln lassen.

Mit dem ersten Patch, den der Monat August bislang zu bieten hat, geht Nintendo ein paar kleine, aber feine Baustellen in Mario Kart World an. Über die japanische Support-Seite des Open World-Racers verrät man, was es mit Update 1.2.1 ganz genau auf sich hat. Wie üblich adressiert der Switch 2-Hersteller ein paar lästige Bugs, während ihr gezwungen seid, euch die Aktualisierung zu ziehen, solltet ihr daran interessiert sein, Mario, Luigi und Co. auch online ins Rennen zu schicken.

Verglichen mit den vorherigen Updates, die bei den Spielerinnen und Spielern von Mario Kart World förmliche Freudenschreie auslösten, steckt hinter diesem etwas weniger Inhalt. Die Fehlerbehebungen können sich aber dennoch sehen lassen – ganz zur Begeisterung seiner Nutzerinnen und Nutzer, wie ein Blick auf die Kommentare bei Nintendolife und Co. verrät. Hier heißt es beispielsweise, man würde sich darüber freuen, dass Nintendo das „Lieblingsspiel in Schuss“ hält, obwohl man nicht einmal Fehler bemerkt habe.

Auch spannend: Mario Kart World: „Bitte Empathie zeigen“ – Darum schaltet sich jetzt plötzlich der Tierschutz ein

Welchen Bugs es ganz konkret an den Kragen ging, verrät ein Blick auf die offiziellen Patch Notizen, die wir kurzerhand einmal für euch übersetzt haben:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Auswahl von „Geist und Rennen“ oder „Wiederholung ansehen“ unmittelbar nach dem Herunterladen eines Geistes in „Zeitangriff“ unter „Rangliste anzeigen“ dazu führte, dass ein anderer Geist als der heruntergeladene abgespielt wurde.

eines in „Zeitangriff“ unter „Rangliste anzeigen“ dazu führte, dass ein als der heruntergeladene abgespielt wurde. Ihr benötigt die neuesten aktualisierten Daten, um Online-Elemente nutzen zu können.

Wenn ihr Version 1.2.1 herunterladet, könnt ihr „lokale Kommunikation“ und „LAN-Spiel“ nicht mit Benutzer*innen von Version 1.1.2 oder früher verwenden.

Einem weiteren Kommentar zufolge sei Nintendo wie „immer großartig“ darin, die Bugs aus der Welt zu räumen. Andere Wortmeldungen lassen hingegen den Wunsch nach frischen Inhalten durchscheinen, an denen es Mario Kart World, das in unserem Test eine starke Wertung einfahren konnte, wohl derweil mangelt.

Quellen: Nintendo via Nintendolife