Mario Kart World: Nintendo mit kontroversem Vorgehen? Jetzt äußert sich der Konzern

Mit Mario Kart World schlägt Nintendo auf der Switch 2 schon bald eine neue Route für den Fun-Racer ein. Doch nicht nur das grundlegende Gameplay wird begleitet von Neuerungen – auch in den Entwicklungsarbeiten wollen findige Fans eine Änderung festgestellt haben, die nicht jedem schmecken dürfte.

So kommt es, dass man dem Super Mario-Konzern jetzt vorwirft, sich bei der Entwicklung des neuen Mario Kart-Teils ordentlich an der Trickkiste bedient und KI-generierte Inhalte genutzt zu haben. Dies lässt Nintendo natürlich nicht auf sich sitzen und äußert sich nun zu den Vorwürfen mit einer eindeutigen Ansage.

Mario Kart World: Nintendo bezieht Stellung zu den KI-Vorwürfen

Einige scharfsinnige Schauende des hauseigenen Treehouse-Livestreams bewiesen besonders aufmerksame Adleraugen, in deren Fokus die Werbeplakate am Rande der Rennstrecken von Mario Kart World rückten. Die Grafiken dieser sahen nämlich ganz danach aus, als seien sie von einer generativen KI erstellt worden. Eurogamer hakte einmal genauer nach und entlockte der japanischen Spieleschmiede nun ein Statement, in dem man sich klar und deutlich gegen die Verwendung solcher Inhalte ausspricht.

So heißt es seitens Nintendo nämlich entschlossen: „KI-generierte Bilder wurden nicht in der Entwicklung von Mario Kart World genutzt“. Das fragliche Bildmaterial zeigt unter anderem das Artwork einer Brücke, welches auf einer Werbetafel im urbanen Stadtareal abgebildet ist. Die Brücke mutet dabei seltsam an, sind ihre Linien doch eher verschlungen, während seltsam platzierte Elemente an die klassische KI-Kunst erinnern.

Lesetipp: Mario Kart World: Strecken aus dem neuen Rennspiel schon jetzt spielbar gemacht

Auf einer weiteren Werbetafel erkennt man einen im Bau befindlichen Wolkenkratzer, dessen Stockwerke und Wege merkwürdig ausgerichtet sind, während ein drittes Plakat seltsam geformte Autos mit ungewohnt großen Fenstern zeigt, was ebenfalls an KI-generierte Motive erinnern.

Allerdings bleibt festzuhalten, dass es sich bei dem Treehouse-Stream vermutlich nicht um die finale Version des neunten Ablegers der beliebten Racing-Reihe handeln dürfte. Viel eher wurde wohl ein früherer Zwischenstand präsentiert, der mit Platzhaltergrafiken auskommt. Wie die Werbetafeln dann in der letztendlichen Launch-Version des Spiels umgesetzt werden, bleibt also abzuwarten. Auch wir durften Mario Kart World auf der Nintendo Switch 2 bereits anspielen und verraten euch an anderer Stelle, ob sich der saftige Preis für den Titel lohnt.

Quellen: Eurogamer